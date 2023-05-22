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Capotamento

Caminhão capota e derrama óleo na pista da ES 060 em Marataízes

Acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Militar, o motorista foi socorrido para hospital da região
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mai 2023 às 15:47

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 15:47

O caminhão tombou na pista e óleo combustível vazou do tanque do veículo em Marataízes Crédito: Leitor A Gazeta
Um caminhão capotou na ES 060, na manhã desta segunda-feira (22) em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, e deixou óleo espalhado na pista. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi socorrido para hospital da região.
Os bombeiros tiveram de limpar a pista após o capotamento do caminhão Crédito: Polícia Militar
O acidente aconteceu na rodovia que liga Marataízes a Presidente Kennedy. Com o tombamento do veículo no meio da pista, óleo combustível vazou dos tanques e os bombeiros também foram acionados ao local para a limpeza da via.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles ainda atuam no atendimento da ocorrência, na altura do trevo Lagoa Funda x Lagoa Dantas, em Marataízes. Como a ocorrência está em andamento, e não possuem mais detalhes do fato, como a liberação do trecho.
Caminhão tomba e derrama óleo em pista em Marataízes
Caminhão tomba e derrama óleo em pista em Marataízes Crédito: Polícia Militar

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