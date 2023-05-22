Caminhão capota e derrama óleo na pista da ES 060 em Marataízes

Um caminhão capotou na ES 060, na manhã desta segunda-feira (22) em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, e deixou óleo espalhado na pista. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi socorrido para hospital da região.
O acidente aconteceu na rodovia que liga Marataízes a Presidente Kennedy. Com o tombamento do veículo no meio da pista, óleo combustível vazou dos tanques e os bombeiros também foram acionados ao local para a limpeza da via.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles ainda atuam no atendimento da ocorrência, na altura do trevo Lagoa Funda x Lagoa Dantas, em Marataízes. Como a ocorrência está em andamento, e não possuem mais detalhes do fato, como a liberação do trecho.