Corpos são encontrados em decomposição em matagal de Cariacica

Uma guarnição da PM prosseguiu até o endereço informado e constatou o encontro dos cadáveres. Logo após, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", frisou a corporação.