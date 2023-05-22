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Duplo homicídio

Corpos são encontrados em decomposição em matagal de Cariacica

Cadáveres foram localizados em uma área de pasto no bairro Jardim Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (22); Polícia registrou caso como duplo homicídio por arma de fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2023 às 17:27

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 17:27

Dois corpos foram encontrados em avançado estado de decomposição em uma área de pasto no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como duplo homicídio por arma de fogo. 
Os cadáveres foram localizados por uma pessoa que informou à Polícia Militar que havia avistado vários urubus em uma área de pasto na propriedade onde trabalha. Ao verificar a situação, o solicitante se deparou com os dois corpos no local e acionou a corporação.
Uma guarnição da PM prosseguiu até o endereço informado e constatou o encontro dos cadáveres. Logo após, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. 
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como duplo homicídio por arma de fogo e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem necropsiados. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. 
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", frisou a corporação. 

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