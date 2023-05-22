Corpos são encontrados em decomposição em matagal de Cariacica

Dois corpos foram encontrados em avançado estado de decomposição em uma área de pasto no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como duplo homicídio por arma de fogo.
Os cadáveres foram localizados por uma pessoa que informou à Polícia Militar que havia avistado vários urubus em uma área de pasto na propriedade onde trabalha. Ao verificar a situação, o solicitante se deparou com os dois corpos no local e acionou a corporação.
Uma guarnição da PM prosseguiu até o endereço informado e constatou o encontro dos cadáveres. Logo após, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como duplo homicídio por arma de fogo e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem necropsiados. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", frisou a corporação.