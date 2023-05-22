Motorista de app é agredido com socos e chutes durante assalto em Cariacica

TV Gazeta. Um motorista de aplicativo, de 46 anos, foi agredido até desmaiar durante um assalto na noite do último sábado, no bairro Dom Bosco, em Cariacica . A vítima foi encontrada caída pela companheira e todos os seus pertences haviam sido levados. A profissão dele foi confirmada por investigadores da Polícia Civil à reportagem da

Após acordar, ele foi até a Delegacia Regional de Cariacica, onde registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com o relato da vítima aos policiais civis, ele saía do trabalho quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto vermelha. Os suspeitos desceram do veículo e anunciaram que se tratava de um "assalto". Nesse momento, o motorista afirma que teria sido agredido com socos e chutes, desmaiando em seguida.

Por conta dos ferimentos, a vítima foi levada a um hospital, onde médicos constataram que seu nariz estava quebrado. Ele ainda relatou aos policiais que próximo do local onde ocorreu as agressões possui câmeras de videomonitoramento que podem ter flagrado toda o crime.