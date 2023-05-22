Motorista de app é agredido com socos e chutes durante assalto em Cariacica

Um motorista de aplicativo, de 46 anos, foi agredido até desmaiar durante um assalto na noite do último sábado, no bairro Dom Bosco, em Cariacica. A vítima foi encontrada caída pela companheira e todos os seus pertences haviam sido levados. A profissão dele foi confirmada por investigadores da Polícia Civil à reportagem da TV Gazeta.
Após acordar, ele foi até a Delegacia Regional de Cariacica, onde registrou um boletim de ocorrência.
De acordo com o relato da vítima aos policiais civis, ele saía do trabalho quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto vermelha. Os suspeitos desceram do veículo e anunciaram que se tratava de um "assalto". Nesse momento, o motorista afirma que teria sido agredido com socos e chutes, desmaiando em seguida.
Por conta dos ferimentos, a vítima foi levada a um hospital, onde médicos constataram que seu nariz estava quebrado. Ele ainda relatou aos policiais que próximo do local onde ocorreu as agressões possui câmeras de videomonitoramento que podem ter flagrado toda o crime.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 15º Distrito de Polícia de Cariacica que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e detidos. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.