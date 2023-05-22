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Trânsito

Acidente envolvendo carreta causa incêndio na BR 101 em Linhares

Segundo informações da PRF, após a colisão, a carreta teve um vazamento de combustível, o que ocasionou as chamas no final da manhã desta segunda-feira (22)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 mai 2023 às 11:03

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 11:03

Um acidente entre uma carreta e um caminhão causou incêndio no km 162 da BR 101, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, causando interdição da rodovia na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido. 
A corporação informou que, devido à colisão, a carreta teve um vazamento de combustível do tanque, o que ocasionou as chamas. No início da tarde, segundo a PRF, a carreta ainda permanecia no local aguardando guincho e uma parte do acostamento da rodovia foi utilizada para possibilitar o tráfego em sistema de pare e siga.
Acidente deixou a BR 101 totalmente interditada em Linhares
Acidente deixou a BR 101 totalmente interditada em Linhares Crédito: Divulgação/PRF-ES
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 disse, em nota, que a ocorrência foi registrada às 10h33 desta segunda-feira (22). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF e Bombeiros. Não houve vítima. A pista ficou com interdição para atendimento e foi totalmente liberada às 11h40.
O veículo foi retirado da pista por volta das 14h e o trânsito depois seguiu o fluxo normalmente na região, segundo a PRF.

Atualização

22/05/2023 - 4:42
Por volta das 14h, os veículos foram removidos e a pista da BR 1o1 foi liberada, segundo a PRF. O texto foi atualizado. 

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