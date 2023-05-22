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Na noite de domingo (21)

Jovem é baleado no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim

O caso, segundo a Polícia Civil, já está em investigação, mas ninguém foi preso pelo crime até o momento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mai 2023 às 15:39

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 15:39

Rapaz foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Rapaz foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Um jovem de 21 anos foi baleado no bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (21). O caso, segundo a Polícia Civil, já está em investigação, mas ninguém foi preso pelo crime até o momento.
De acordo com dados da Polícia Militar, por volta das 22h deste domingo (21), uma guarnição foi acionada até a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim para verificar a informação de que um homem havia dado entrada após ser baleado por um disparo de arma de fogo.
A equipe médica relatou que a vítima de 21 anos e estava no setor de choque, desacordado, e não tinha possibilidade de fornecer informações. Houve busca por suspeitos, mas ninguém foi detido.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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