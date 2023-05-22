Jovem é baleado no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim

Rapaz foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Um jovem de 21 anos foi baleado no bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (21). O caso, segundo a Polícia Civil, já está em investigação, mas ninguém foi preso pelo crime até o momento.

De acordo com dados da Polícia Militar , por volta das 22h deste domingo (21), uma guarnição foi acionada até a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim para verificar a informação de que um homem havia dado entrada após ser baleado por um disparo de arma de fogo.

A equipe médica relatou que a vítima de 21 anos e estava no setor de choque, desacordado, e não tinha possibilidade de fornecer informações. Houve busca por suspeitos, mas ninguém foi detido.

Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.