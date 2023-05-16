Mulher é assassinada a tiros e namorado fica ferido em Cachoeiro

A jovem morreu no local do crime. Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Uma mulher de 35 anos foi assassinada a tiros na noite desta segunda-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no bairro Amaral. A vítima, Priscila Silva, de 35 anos, estava com o namorado – que também foi atingido, mas sobreviveu aos disparos. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que o casal teria envolvimento com o tráfico na região.

O namorado da vítima relatou à Polícia Militar que estava sentado na escadaria com Priscila quando o casal foi surpreendido por dois indivíduos. Segundo ele, os suspeitos desceram a escadaria do bairro por trás das vítimas, efetuaram vários disparos em direção aos dois e depois fugiram.

Consta ainda em boletim de ocorrência da PM que Priscila era ex-companheira de um homem que está preso. Segundo a corporação, ela sofreu oito perfurações dos disparos.

Pessoas que estavam no local disseram aos policiais militares que mais uma pessoa teria sido atingida superficialmente pelos disparos, de raspão, mas a PM não confirmou a informação no momento da ocorrência. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O namorado ficou com o pé direito ferido por ter sido atingido por um dos disparos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.