Gás tóxico matou primos dentro de carro em Cachoeiro, conclui polícia

Carro estava estacionado em posto de gasolina, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor A Gazeta

A Polícia Civil informou que, inicialmente, a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer e o procedimento foi encaminhado para Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, para juntada dos laudos realizados e apuração da causa da morte.

Segundo o titular da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas, o laudo pericial realizado no veículo identificou que havia um vazamento. “O laudo pericial no veículo, a grosso modo, identificou que havia um vazamento de monóxido de carbono que entrava pelo sistema de ar-condicionado. Ambos faleceram em razão de insuficiência respiratória causada por intoxicação por monóxido de carbono”, esclareceu.

Foram realizados exames cadavéricos, de local, no veículo e laboratoriais, que apontaram a causa da morte como acidental. O laudo cadavérico revelou que na amostra de sangue foi detectada a presença da substância carboxihemoglobina em concentração superior a 50%, o que pode ocasionar hipotensão, coma, insuficiência respiratória e morte. Por fim, foi apontado que a causa da morte foi insuficiência respiratória causada por intoxicação por monóxido de carbono (CO).

Já o laudo complementar de exame, realizado no veículo, apontou que o sistema de ar-condicionado do veículo introduzia gases de escape, funcionando como uma fonte geradora de monóxido de carbono (CO) e outros poluentes, e que havia falhas de manutenção.