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Foragido

Polícia procura suspeito que assaltou motorista em Linhares

Caso foi registrado como tentativa de latrocínio. Alessandro Pereira Andrade, de 33 anos, tem mandados de prisão em aberto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 mai 2023 às 19:14

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 19:14

Homem é procurado pela Polícia Civil. Quem tiver informações pode denunciar a partir do número 181
Homem é procurado pela Polícia Civil. Quem tiver informações pode denunciar a partir do número 181 Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil divulgou que está procurando um homem, de 33 anos, considerado foragido do sistema prisional em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Alessandro Pereira Andrade, também conhecido como "Jabote", tem mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas. Ele é suspeito de envolvimento em um caso de tentativa de latrocínio a um motorista de aplicativo, que ocorreu na madrugada deste domingo (21), no bairro Planalto.
A vítima do crime foi amarrada, ferida com uma faca e depois jogada em uma lagoa. Com hipotermia, o motorista foi socorrido e permanecia internado nesta segunda-feira (22). O carro dele foi levado pelos criminosos e depois incendiado. Alessandro teria agido junto com comparsas.
Segundo a corporação, Alessandro foi também um dos autores de um roubo de uma fazenda na região de Terra Alta, na zona rural de Linhares, ocorrido na semana passada. A Polícia Militar conseguiu recuperar uma caminhonete Chevrolet S10 roubada. O veículo foi encontrado em uma casa no bairro Planalto.
“Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito, pode ligar para o 181 e denunciar. O sigilo é totalmente garantido e você ajuda a Polícia Civil a elucidar crimes e a prender criminosos, o elemento está sendo investigado também, por prática de uma série de roubos na região, além desses que foram citados”, disse o chefe da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo.

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