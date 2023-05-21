Polícia investiga caso de motorista assaltado e jogado em lagoa no ES

A Polícia Civil investiga o caso de um motorista de aplicativo, de 44 anos, que teria sido vítima de um assalto na madrugada deste domingo (21), em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Para a Polícia Militar, o homem contou que foi rendido por supostos passageiros, amarrado, ferido com uma faca e depois jogado em uma lagoa. Os suspeitos fugiram levando o carro da vítima.

A PM informou que foi acionada no bairro Planalto. No local, o motorista relatou que, após aceitar uma corrida, teria sido rendido pelos passageiros e levado para um canavial, onde o crime ocorreu. Depois de ser jogado na lagoa, ele conseguiu sair e acionar socorro.

O homem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele apresentava estado de hipotermia e precisou ser levado para um hospital da região. De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo, a vítima prestou depoimento para os policiais.

"A vítima foi ouvida no hospital e os policiais estão empenhados. Ele estava fazendo o trabalho dele e foi abordado pelos criminosos, que o levaram para um lugar ermo e fizeram a maldade com ele, várias torturas, para pegar os bens dele", contou o delegado. O carro foi encontrado queimado.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

A corporação reforça que a população pode denunciar apelo Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita.

A suspeita é que os ladrões agem, nesses casos, para roubar as vítimas e depois abandonam os veículos. "O objetivo desses elementos talvez seja apenas roubar os pertences das vítimas e abandonar os veículos depois. Eles sabem que a polícia fica antenada quando acontecem esses tipos de crimes", disse o delegado.

Na mesma madrugada

Um motorista de aplicativo teve o carro roubado por uma dupla de criminosos na estrada para Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (21). Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos anunciaram o assalto e pediram para que a vítima dirigisse até um canavial. Lá, eles mandaram o motorista correr para longe do veículo, que foi levado pelos homens.

A vítima conseguiu manter contato por telefone com policiais que faziam patrulhamento na região. Quando os militares chegaram ao local, o motorista relatou que estava fazendo uma corrida até uma casa de festas na região, por volta da meia-noite, no momento em que os indivíduos anunciaram o assalto e utilizaram uma arma para fazer ameaças.

Ele contou que, dentro do carro, um Hyundai HB 20 vermelho, havia documentos pessoais, cartões de banco, cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro e um celular. O carro foi recuperado nessa manhã em Linhares.