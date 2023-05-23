Marido é preso por tentar matar mulher a facadas em Vila Velha

Antônio Cleber Santos foi preso após agredir e golpear com uma faca a esposa em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem de 41 anos foi preso por tentativa de feminicídio após esfaquear a mulher dentro de casa na noite de segunda-feira (22), no bairro Barramares, em Vila Velha . A vítima tinha chegado do trabalho havia poucas horas e foi surpreendida pelo marido, que estaria bêbado e teria dito "palavras de baixo calão" e insinuado que a mulher teria outro companheiro. A versão do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar cita ainda que a vítima foi atingida na lateral do tórax, causando um corte de 10 centímetros, e na palma da mão, com um corte de 1,5 centímetro.

Ainda de acordo com o boletim, a equipe da PM foi acionada com a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada pelo marido, identificado como Antônio Cleber Santos, que é auxiliar de serviços gerais. No local, a mulher de 45 anos afirmou que as facadas haviam sido desferidas pelo homem, que também a teria agredido com chutes e socos.

Antônio Cleber Santos foi preso após agredir e golpear com uma faca a esposa em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Na mesma região onde a vítima reside, a Polícia Militar encontrou o suspeito. Próximo a ele havia uma faca, segundo o boletim de ocorrência, de porte médio com cabo branco. Antônio Cleber Santos confessou o crime aos policiais e recebeu voz de prisão.

A vítima foi imediatamente levada para um pronto-socorro em Vila Velha e não há informações sobre o estado de saúde dela. Após ser socorrida, a mulher disse à polícia que mandou o homem ir embora do local, mas a ordem não foi obedecida. A vítima, antes de ser agredida, pegou uma faca para se defender, mas segundo ela, a faca foi devolvida em uma gaveta da cozinha.

"Pedi para ele pelo amor de Deus que não me matasse. Queria ver meus filhos e meus netos " Mulher vítima de agressão - Em entrevista à TV Gazeta

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os dois tiveram um relacionamento por três anos, mas a mulher rompeu. A vítima relatou que o homem sente ciúmes por ela trabalhar fora de casa e por ter voltado a estudar. "Graças a Deus estou indo mais profundo nos meus estudos. Não sei o que passou na cabeça dele", afirmou.

A vítima contou que o agressor tentou fugir, mas populares o seguraram e deram pauladas no homem. Ele chegou a ser socorrido para o mesmo local onde estava a mulher, mas teve alta e foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.