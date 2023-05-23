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Lei Antidrogas

PM detém 4 suspeitos de tráfico em Pinheiros, um com camisa do artigo 33

Suspeitos tentaram fugir e invadiram uma casa vizinha para se esconder; policiais fizeram um cerco para conseguir detê-los. Foram apreendidas drogas também
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 mai 2023 às 10:30

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 10:30

Camisa faz referência à Lei Antidrogas
Camisa faz referência à Lei Antidrogas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Quatro jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos no bairro Colina, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta segunda-feira (22). O que chamou a atenção é que um deles estava vestindo uma camisa de time de futebol em que, na parte das costas, estava escrito “Artigo 33” – referência à Lei 11.343/2006, conhecida como Lei Antidrogas. A Polícia Militar também apreendeu entorpecentes durante a ocorrência.
De acordo com o artigo citado na camisa do suspeito, é proibido vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer ou entregar para consumo, mesmo que de graça, dentre outras condutas. A pena para quem comete o crime vai de cinco a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa.
Segundo informações da PM, os suspeitos são conhecidos por participação no tráfico de drogas. O que utilizava a camisa de time de futebol era um jovem de 22 anos, e o outro indivíduo não teve a idade informada. Os outros dois são adolescentes de 17 e 15 anos. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Os militares chegaram até os jovens após receberem denúncias da atividade de venda de drogas em uma casa. Investigadores da Polícia Civil também participaram da ação. Ao chegarem à residência, os suspeitos tentaram fugir, invadiram e se esconderam em um imóvel vizinho.
Foi montado um cerco, que depois conseguiu identificar e deter os quatro suspeitos. Nas buscas realizadas na casa onde eles estavam e também em um terreno baldio próximo, usado para esconder a droga.
O que foi apreendido:
Material apreendido durante ação policial em Pinheiros
Material apreendido durante ação policial em Pinheiros Crédito: Divulgação/PMES
  • 47 buchas de maconha
  • 48 pedras de crack
  • R$ 567,00
  • 3 aparelhos de celular
  • 1 cordão
  • 1 relógio
  • material para embalo das drogas
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos maiores, conduzidos à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.
Já os adolescentes de 17 e 15 anos assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foram reintegrados às famílias, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
Além desses quatro, outros três maiores, dois homens de 43 e 36 anos e uma jovem de 19 anos, foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.
As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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