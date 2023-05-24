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Perto de rodoviária

Briga em bar termina com homem baleado com a própria arma em Linhares

Passageiros que esperavam ônibus ficaram assustados e tentaram se esconder dos tiros; suspeitos envolvidos no tumulto fugiram e não foram localizados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 mai 2023 às 12:25

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 12:25

Uma confusão em um bar próximo à rodoviária de uma empresa de viagens no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22), terminou com um homem baleado com a própria arma. A reportagem apurou que o indivíduo teria tentado matar outro homem, mas não conseguiu e teve a arma tomada por amigos da vítima, que depois atiraram e o acertaram na mão.
No momento em que tudo aconteceu havia passageiros aguardando na rodoviária. Eles ficaram assustadas e tentaram se esconder dos suspeitos no banheiro do local. Imagens que circulam em grupos de aplicativo de mensagens mostram o tumulto. Os suspeitos envolvidos na ocorrência fugiram e não foram localizados pela Polícia Militar.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Linhares. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da unidade, a briga teria acontecido entre pessoas que consumiam bebida alcoólica no estabelecimento.
“Apuramos até o momento que houve uma confusão entre pessoas que vivem tomando cachaça naquele boteco. Diante disso, um homem puxou uma arma e tentou matar o outro. A arma falhou nos dois disparos. Os três amigos do alvo entraram em atrito e tomaram a arma. Esse homem continuou indo atrás deles, que acabaram efetuando os disparos. Um acertou a parede e outro a mão do homem. Depois disso, os envolvidos fugiram da região”, comentou o delegado.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. “Quem tiver informações sobre essas pessoas, eu peço que ligue para o 181 que vai nos ajudar muito”, finalizou Fabrício Lucindo.
*Com informações do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte

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