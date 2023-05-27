Acordeon de R$ 60 mil é encontrado pela polícia em Linhares após furto

Um acordeon avaliado em mais de R$ 60 mil foi encontrado pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (26), em Linhares. O instrumento, considerado raro, tinha sido furtado no dia 17 de novembro do ano passado em Santa Maria de Jetibá.
O furto ocorreu no bairro São Sebastião do Meio. De acordo com a Polícia Civil, na ocasião, o suspeito arrombou uma das portas da residência da vítima e levou o objeto.
Os policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares realizaram levantamentos até encontrar e recuperar o objeto, que foi encontrado no bairro Canivete.
Um homem de 57 anos, que estava em posse do instrumento musical, poderá responder pela prática de crime de receptação, e o acordeon será devolvido para o proprietário.