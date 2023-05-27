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Furto em 2022

Acordeon de R$ 60 mil é encontrado pela polícia em Linhares após furto

O furto do instrumento musical ocorreu no dia 17 de novembro do ano passado, em Santa Maria de Jetibá. Um homem de 57 anos, que estava com o acordeon em Linhares, poderá responder pela prática de crime de receptação
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

27 mai 2023 às 15:03

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 15:03

Acordeon Linhares
Acordeon foi encontrado pela políca em  Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um acordeon avaliado em mais de R$ 60 mil foi encontrado pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (26), em Linhares. O instrumento, considerado raro, tinha sido furtado no dia 17 de novembro do ano passado em Santa Maria de Jetibá.
O furto ocorreu no bairro São Sebastião do Meio. De acordo com a Polícia Civil, na ocasião, o suspeito arrombou uma das portas da residência da vítima e levou o objeto.
Os policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares realizaram levantamentos  até encontrar e recuperar o objeto, que foi encontrado no bairro Canivete.
Um homem de 57 anos, que estava em posse do instrumento musical, poderá responder pela prática de crime de receptação, e o acordeon será devolvido para o proprietário.

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