Pesquisadora precisa sair de Linhares após ser vítima de boato

A pesquisadora atua na área há mais de 20 anos. Ela saiu de Vitória e seguiu para o Norte do Estado para fazer uma pesquisa sobre o uso da internet, que tem como público-alvo pessoas de 9 a 100 anos. Em um áudio, que também circulou na internet, uma mulher fala para os moradores terem cuidado porque Gisele estaria tentando, à força, entrar nas casas. A vítima do boato explica que nada do que está na mensagem condiz com a maneira como trabalha.