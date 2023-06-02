Fim de semana no ES será com sol e chuva devido à umidade vinda do mar

O fim de semana se aproxima e, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Espírito Santo deve ter predomínio de sol, com possibilidade de chuva fraca em algumas localidades devido à umidade vinda do mar.
Nesta sexta-feira (2), o ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica diminui a formação de nuvens no Espírito Santo. Não há expectativa de chuva no Estado e o vento sopra de moderada a forte intensidade pelo trecho litorâneo.
No sábado (3), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca por todo o litoral capixaba e na Grande Vitória, durante a madrugada e manhã, com tendência de tempo aberto nos demais horários. No restante do Estado, o céu fica com poucas nuvens e não chove. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral.
No domingo (4), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca entre a Grande Vitória e o Litoral Norte, na madrugada e manhã, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Poucas nuvens e sem chance de chuva nas demais áreas do Estado.