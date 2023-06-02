Motorista embriagado invade calçadão e área de pescadores na Praia da Costa

Um motorista de 68 anos invadiu a contramão, o calçadão e só parou quando o carro bateu contra uma árvore em uma área de pescadores na areia da Praia da Costa, em Vila Velha , na madrugada desta sexta-feira (2). Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou embriaguez.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , o condutor do Renault Captur transitou pela rua Lúcio Bacelar, na contramão, atravessou a Avenida Antônio Gil Veloso e só parou quando o veículo chocou com a árvore.

Testemunhas relataram que o motorista ainda destruiu uma das mesas de pescadores, onde, geralmente, pessoas em situação de rua costumam dormir durante a noite.

Ainda conforme o registro, o homem tentou fugir, mas foi localizado pelos policiais militares. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado 0,53 mg/l – indicando ingestão de bebida alcoólica em quantidade que configura crime de trânsito. O motorista não ficou ferido e dispensou atendimento médico.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil esclareceu que o motorista foi autuado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O valor da fiança não foi informado pela polícia.

Até a manhã desta sexta-feira (2), o veículo permanecia no local do acidente.