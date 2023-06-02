Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em SP e PE

PF cumpre mandados contra grupo neonazista ligado a assassino de Aracruz

Operação investiga a participação de pessoas envolvidas com menor de idade que efetuou ataque em Aracruz e participavam de grupo com teor extremista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2023 às 10:29

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 10:29

Operação acontece nas cidades de São Paulo e Petrolina
Operação acontece nas cidades de São Paulo e Petrolina Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Na manhã desta sexta-feira (2), a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na Operação Bedel, com ações em São Paulo e Pernambuco. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Linhares, Norte do Espírito Santo, contra integrantes de grupo neonazista constituído em aplicativo de mensagens.
A operação é um desmembramento do caso do ataque a duas escolas em Aracruz, também no Norte do estado, em 25 de novembro de 2022, quando um menor de idade realizou disparos com arma de fogo. Quatro pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas.
A Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu o menor e a investigação foi compartilhada mediante autorização judicial com a Polícia Federal. As medidas desta sexta-feira foram cumpridas nas cidades de São Paulo e Petrolina.
Durante a apuração, foi verificado que o menor participava de um grupo de chat e canal de aplicativo de mensagem cujos integrantes compartilhavam material de Extremismo Violento Ideologicamente Motivado (EVIM) com divulgação de tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, de fabricação de artefatos explosivos, de promoção de ódio a minorias e ideais neonazistas, o que pode ter induzido o menor a cometer os assassinatos em massa.
Segundo a polícia, os arquivos de conteúdo de extremismo violento encontrados no aparelho celular do menor foram baixados do canal do aplicativo que ele participava.
"O uso da cruz suástica na vestimenta do menor no momento do ataque em Aracruz demonstra a influência de ideologia neonazista recebida pelo grupo de aplicativo, reforçando a tese de que o atentado foi cometido por razões de intolerância a raça, cor e religião com o fim de provocar terror social, o que configura o crime de terrorismo", diz a Polícia Federal.
Nas investigações sobre o ataque em Aracruz, a polícia descobriu um grupo que mantinha um chat de conteúdo extremista. O Telegram manteve em operação o canal neonazista mesmo sabendo que o criador dele já esteve envolvido com "conteúdo que incita à violência".
Desde então, a empresa foi cobrada a prestar esclarecimentos e entregar dados sobre os integrantes desse grupo. Entre idas e vindas, o aplicativo chegou a ser suspenso no país.
Apesar da baixa cooperação da empresa do aplicativo de mensagem em fornecer os dados necessários para a identificação dos participantes do grupo, a Polícia Federal identificou dois integrantes que interagiam ativamente com postagens com teor racista e antissionista, os quais são investigados pela prática de corrupção de menor de 18 anos ao induzi-lo (art. 244-B, caput c/c §§1º e 2º, da Lei nº 8.069/1990) a cometer a infração penal prevista no art. 2º, §1º, inciso V, da Lei 13.260/2016 (Lei de Terrorismo) e de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), mediante o compartilhamento de material antissemita, racista e de extremismo violento, o que configura o crime previsto no art. 20, §§1º e 2º, da Lei nº 7.716/1989.
Se somadas, as penas máximas dos crimes investigados atingem 72 anos de reclusão, lembrando que tanto o crime de terrorismo quanto o de homicídio qualificado são considerados hediondos pela legislação.
*Com informações do g1ES

Veja Também

Motorista embriagado invade calçadão e área de pescadores na Praia da Costa

Gripe aviária: governo confirma mais 4 casos em aves silvestres no ES

Estudante encontra larva e pedra em comida servida no RU da Ufes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz TJES São Paulo (SP) Polícia Federal Pernambuco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026
Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados