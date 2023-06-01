Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Estudante encontra larva e pedra em comida servida no RU da Ufes

Universidade voltou a servir refeições nesta quinta-feira (1°) após dois dias fechada devido a protestos por melhorias na alimentação e pelo preço cobrado aos estudantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2023 às 20:47

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 20:47

Estudantes encontraram larva e pedra em uma refeição servida nesta quinta-feira (1º) no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. O flagrante foi compartilhado nas redes sociais e ocorreu dois dias após a instituição ficar fechada devido a manifestações por melhorias na alimentação servida nos campi.
Em nota enviada na noite desta quinta, a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes informou que tomou conhecimento da ocorrência por meio das redes sociais, e que o fato não foi relatado à equipe do restaurante no momento em que o incidente teria sido identificado. Também não houve outros relatos da mesma natureza durante o dia, segundo a DGR.
Mesmo assim, a DGR destacou que entende a gravidade da situação e afirmou que, após saber do ocorrido, advertiu toda a equipe envolvida na produção das refeições, que foi reunida e advertida sobre o fato.
Estudante encontra larva e pedra em comida servida no RU da Ufes
Pedra também foi encontrada em prato servido pela instituição Crédito: Reprodução | Twitter
"A DGR destaca ainda que a equipe do RU passa periodicamente por treinamentos na área de boas práticas em manipulação de alimentos, e que o processo de preparação das saladas envolve as seguintes etapas: seleção (quando são descartados os vegetais fora do padrão), higienização em água corrente para retirada de sujidades aparentes (os vegetais são lavados um a um), higienização com agente sanitizante, enxágue em água corrente e posterior processamento e cocção, quando necessário. Na etapa de cocção, o alimento é submetido a uma temperatura de 200º graus em forno combinado", informou no texto.
A diretoria reafirmou, por fim, o compromisso com a segurança alimentar dos comensais e reforça estar atenta para que incidentes como esse não aconteçam novamente.

Restaurante voltou a funcionar nesta quinta (1)

As atividades na Ufes, nos campi de Goiabeiras e Maruípe, e no RU foram retomadas nesta quinta-feira (1º) após dois dias de protestos de alunos. A universidade se reuniu com os estudantes e prometeu ampliar a gratuidade no restaurante que alvo das manifestações.
As manifestações na Ufes começaram na segunda-feira (29), quando alunos liberaram o acesso gratuito de estudantes ao RU. A justificativa foi a de que a administração central da universidade planejava barrar o acesso dos estudantes, implementando catracas maiores, e punir com processo administrativo quem pular a roleta e não pagar R$ 5 para se alimentar.
Após esse ato, a Ufes interrompeu o fornecimento do jantar de segunda-feira (29) e do almoço e da janta do dia seguinte, em Goiabeiras e Maruípe, justificando que a suspensão das atividades era necessária para restabelecer as condições de segurança, de trabalho e de organização adequada do fluxo de fornecimento das refeições, "comprometidas pelas manifestações".
Estudantes bloqueiam entradas da Ufes, em Goiabeiras, em mais um dia de protesto por causa do RU
Estudantes bloqueiam entradas da Ufes, em Goiabeiras, em mais um dia de protesto por causa do RU Crédito: Ricardo Medeiros
Ainda na terça-feira (30), os estudantes fizeram uma nova manifestação na entrada da universidade afirmando que a medida da administração central era arbitrária e não era possível manter as atividades acadêmicas sem alimentação.
As atividades na instituição foram suspensas na quarta-feira (31) nos campi de Vitória (Goiabeiras e Maruípe), por uma decisão da própria universidade. A instituição alegou que a medida foi necessária por "não ter sido possível viabilizar o funcionamento do Restaurante Universitário", após estudantes bloquearem os acessos ao Campus de Goiabeiras em protesto por melhorias na alimentação, como qualidade da comida e preços.
Com informações do g1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Goiabeiras Grande Vitória UFES Vitória (ES) Bairro Maruípe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Diesel mais caro: o impacto do "não" das grandes distribuidoras no ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026
Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados