Estudante encontra larva e pedra em comida servida no RU da Ufes

Estudantes encontraram larva e pedra em uma refeição servida nesta quinta-feira (1º) no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , em Vitória . O flagrante foi compartilhado nas redes sociais e ocorreu dois dias após a instituição ficar fechada devido a manifestações por melhorias na alimentação servida nos campi.

Em nota enviada na noite desta quinta, a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes informou que tomou conhecimento da ocorrência por meio das redes sociais, e que o fato não foi relatado à equipe do restaurante no momento em que o incidente teria sido identificado. Também não houve outros relatos da mesma natureza durante o dia, segundo a DGR.

Mesmo assim, a DGR destacou que entende a gravidade da situação e afirmou que, após saber do ocorrido, advertiu toda a equipe envolvida na produção das refeições, que foi reunida e advertida sobre o fato.

Pedra também foi encontrada em prato servido pela instituição Crédito: Reprodução | Twitter

"A DGR destaca ainda que a equipe do RU passa periodicamente por treinamentos na área de boas práticas em manipulação de alimentos, e que o processo de preparação das saladas envolve as seguintes etapas: seleção (quando são descartados os vegetais fora do padrão), higienização em água corrente para retirada de sujidades aparentes (os vegetais são lavados um a um), higienização com agente sanitizante, enxágue em água corrente e posterior processamento e cocção, quando necessário. Na etapa de cocção, o alimento é submetido a uma temperatura de 200º graus em forno combinado", informou no texto.

A diretoria reafirmou, por fim, o compromisso com a segurança alimentar dos comensais e reforça estar atenta para que incidentes como esse não aconteçam novamente.

LARVA HOJE DE NOVO NO RU DA UFES pic.twitter.com/eEi2LQmMpx — Very Low Profile ✨ (@pahlowprofile) June 1, 2023

Restaurante voltou a funcionar nesta quinta (1)

As atividades na Ufes, nos campi de Goiabeiras e Maruípe, e no RU foram retomadas nesta quinta-feira (1º) após dois dias de protestos de alunos. A universidade se reuniu com os estudantes e prometeu ampliar a gratuidade no restaurante que alvo das manifestações.

As manifestações na Ufes começaram na segunda-feira (29), quando alunos liberaram o acesso gratuito de estudantes ao RU . A justificativa foi a de que a administração central da universidade planejava barrar o acesso dos estudantes, implementando catracas maiores, e punir com processo administrativo quem pular a roleta e não pagar R$ 5 para se alimentar.

Após esse ato, a Ufes interrompeu o fornecimento do jantar de segunda-feira (29) e do almoço e da janta do dia seguinte, em Goiabeiras e Maruípe, justificando que a suspensão das atividades era necessária para restabelecer as condições de segurança, de trabalho e de organização adequada do fluxo de fornecimento das refeições, "comprometidas pelas manifestações".

Estudantes bloqueiam entradas da Ufes, em Goiabeiras, em mais um dia de protesto por causa do RU Crédito: Ricardo Medeiros