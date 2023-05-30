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Estudantes bloqueiam entradas da Ufes em mais um dia de protesto por causa do RU

Manifestantes alegam que a instituição planeja barrar o acesso e punir com processo administrativo quem não pagar R$ 5 no Restaurante Universitário
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mai 2023 às 06:36

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 06:36

Estudantes bloqueiam entradas da Ufes, em Goiabeiras, em mais um dia de protesto por causa do RU Crédito: Jonathan Costa
Em mais um dia de protestos, estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) bloqueiam as entradas no campus de Goiabeiras, em Vitória, na manhã desta terça-feira (30).  Os manifestantes alegam que a instituição planeja barrar o acesso e punir com processo administrativo quem não pagar R$ 5 no Restaurante Universitário. A instituição diz que não há processos administrativos relacionados a essa questão (veja no final da matéria o posicionamento na íntegra).

Bloqueio de catracas

Na tarde de segunda-feira (29), os estudantes bloquearam as roletas e liberaram o acesso ao Restaurante Universitário (RU).
Um representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufes, identificado como Pedro, conversou com a TV Gazeta e disse que a administração central da universidade planeja barrar o acesso dos estudantes e punir com processo administrativo quem não pagar R$ 5 no RU. 
Ele explicou que o estudante punido com um processo administrativo é barrado de participar em concursos públicos. Por conta dessas mudanças, dezenas de estudantes foram para a entrada do RU na hora do almoço protestar.
Pedro, representante do DCE da Ufes
Pedro, representante do DCE da Ufes Crédito: Ronaldo Rodrigues
"A pessoa ser punida por comer, por querer se alimentar na universidade, espaço de ensino público. A gente que é estudante, pesquisador e muitas vezes trabalhador, precisa se alimentar, precisa ter acesso ao RU"
Pedro - Representante do DCE

Estudantes bloqueiam entradas da Ufes, em Goiabeiras, em mais um dia de protesto por causa do RU

O que diz a Ufes

Em nota, a Ufes informou que a Administração Central da Universidade tomou conhecimento da manifestação ocorrida na manhã desta segunda-feira (29) por meio das mídias sociais. "A decisão da Administração Central, diante do anúncio de novas manifestações, foi de suspender a produção e o fornecimento de refeições até esta terça (30), devido à impossibilidade de manter o restaurante de Goiabeiras em funcionamento em condições de segurança, de trabalho e de organização adequada ao fluxo de fornecimento das refeições".
Sobre os estudantes que pulam a roleta, a Ufes afirmou que mantém um Programa de Assistência Estudantil (Proaes/Ufes) que assegura aos estudantes participantes a isenção total da refeição nos Restaurantes Universitários (RUs). "Cerca de 5 mil estudantes são beneficiados com essa política. Além disso, o preço vigente nos restaurantes da Ufes, desde 2018, é subsidiado em até 60%. O valor é de R$ 5,00 pago para estudantes que não integram o Proaes", prosseguiu a instituição. 
A Administração Central reforçou que está comprometida em promover melhorias nos RUs que valorizem ainda mais o seu papel na política de permanência estudantil, dentro das condições orçamentárias que dispõe. "Por essa razão, nomeou um grupo de trabalho para estudar soluções para a melhoria no acesso e no atendimento dos restaurantes universitários. Os resultados serão apresentados e discutidos com representantes estudantis assim que as atividades forem concluídas".
Sobre as manifestações, a Administração Central da Ufes informou que respeita o direito de manifestação e defende que o diálogo é o melhor caminho para a solução dos problemas. "Coerente com esse posicionamento, realizou na tarde desta segunda-feira, 29, uma reunião com lideranças estudantis para entender melhor as demandas dos estudantes e construir soluções comuns", continuou. 
A Administração Central da Ufes declarou, por fim, que não há processos administrativos relacionados a esta questão. "As cinco unidades dos restaurantes universitários (RUs) da Ufes estão servindo mais de 5 mil refeições por dia, 3 mil delas apenas nos campi localizados em Vitória", finalizou. 
Estudantes bloqueiam entradas da Ufes em mais um dia de protesto por causa do RU

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