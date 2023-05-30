Estudantes bloqueiam entradas da Ufes em mais um dia de protesto por causa do RU

Estudantes bloqueiam entradas da Ufes, em Goiabeiras, em mais um dia de protesto por causa do RU Crédito: Jonathan Costa

(veja no final da matéria o posicionamento na íntegra). Em mais um dia de protestos, estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) bloqueiam as entradas no campus de Goiabeiras, em Vitória, na manhã desta terça-feira (30). Os manifestantes alegam que a instituição planeja barrar o acesso e punir com processo administrativo quem não pagar R$ 5 no Restaurante Universitário. A instituição diz que não há processos administrativos relacionados a essa questão

Bloqueio de catracas

Na tarde de segunda-feira (29), os estudantes bloquearam as roletas e liberaram o acesso ao Restaurante Universitário (RU).

Um representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufes, identificado como Pedro, conversou com a TV Gazeta e disse que a administração central da universidade planeja barrar o acesso dos estudantes e punir com processo administrativo quem não pagar R$ 5 no RU.

Ele explicou que o estudante punido com um processo administrativo é barrado de participar em concursos públicos. Por conta dessas mudanças, dezenas de estudantes foram para a entrada do RU na hora do almoço protestar.

Pedro, representante do DCE da Ufes Crédito: Ronaldo Rodrigues

"A pessoa ser punida por comer, por querer se alimentar na universidade, espaço de ensino público. A gente que é estudante, pesquisador e muitas vezes trabalhador, precisa se alimentar, precisa ter acesso ao RU" Pedro - Representante do DCE

Estudantes bloqueiam entradas da Ufes, em Goiabeiras, em mais um dia de protesto por causa do RU

O que diz a Ufes

Em nota, a Ufes informou que a Administração Central da Universidade tomou conhecimento da manifestação ocorrida na manhã desta segunda-feira (29) por meio das mídias sociais. "A decisão da Administração Central, diante do anúncio de novas manifestações, foi de suspender a produção e o fornecimento de refeições até esta terça (30), devido à impossibilidade de manter o restaurante de Goiabeiras em funcionamento em condições de segurança, de trabalho e de organização adequada ao fluxo de fornecimento das refeições".

Sobre os estudantes que pulam a roleta, a Ufes afirmou que mantém um Programa de Assistência Estudantil (Proaes/Ufes) que assegura aos estudantes participantes a isenção total da refeição nos Restaurantes Universitários (RUs). "Cerca de 5 mil estudantes são beneficiados com essa política. Além disso, o preço vigente nos restaurantes da Ufes, desde 2018, é subsidiado em até 60%. O valor é de R$ 5,00 pago para estudantes que não integram o Proaes", prosseguiu a instituição.

A Administração Central reforçou que está comprometida em promover melhorias nos RUs que valorizem ainda mais o seu papel na política de permanência estudantil, dentro das condições orçamentárias que dispõe. "Por essa razão, nomeou um grupo de trabalho para estudar soluções para a melhoria no acesso e no atendimento dos restaurantes universitários. Os resultados serão apresentados e discutidos com representantes estudantis assim que as atividades forem concluídas".

Sobre as manifestações, a Administração Central da Ufes informou que respeita o direito de manifestação e defende que o diálogo é o melhor caminho para a solução dos problemas. "Coerente com esse posicionamento, realizou na tarde desta segunda-feira, 29, uma reunião com lideranças estudantis para entender melhor as demandas dos estudantes e construir soluções comuns", continuou.

A Administração Central da Ufes declarou, por fim, que não há processos administrativos relacionados a esta questão. "As cinco unidades dos restaurantes universitários (RUs) da Ufes estão servindo mais de 5 mil refeições por dia, 3 mil delas apenas nos campi localizados em Vitória", finalizou.