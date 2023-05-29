Alunos bloqueiam roletas e liberam acesso ao RU em protesto na Ufes

Protesto na Ufes Crédito: Ronaldo Rodrigues

Estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , no campus de Goiabeiras, em Vitória, realizaram uma manifestação na tarde desta segunda-feira (29). Eles bloquearam as roletas e liberaram o acesso ao Restaurante Universitário (RU).

Um representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufes, identificado como Pedro, conversou com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, e disse que a administração central da universidade planeja barrar o acesso dos estudantes que não pagarem o valor de R$ 5, que dá direito à refeição, e punir com processo administrativo os alunos que acessarem o local sem pagar.

Ele explicou que o estudante punido com um processo administrativo é barrado de participar em concursos públicos. Por conta dessas mudanças, dezenas de estudantes foram para a entrada do RU na hora do almoço para protestar, e prometeram seguir com a manifestação até as 17h.

Pedro, representante do DCE da Ufes Crédito: Ronaldo Rodrigues

"A pessoa ser punida por comer, por querer se alimentar na universidade, espaço de ensino público. A gente que é estudante, pesquisador e muitas vezes trabalhador, precisa se alimentar, precisa ter acesso ao RU" Pedro - Representante do DCE

Resposta da Ufes

Em suas redes sociais, a Ufes comunicou que devido à falta de condições de funcionamento do RU de Goiabeiras, não poderão ser servidos o jantar desta segunda-feira (29) e o almoço e jantar desta terça-feira (30) nos restaurantes dos campi de Goiabeiras e de Maruípe.

"A suspensão das atividades é uma medida necessária para que se restabeleçam as condições de segurança, de trabalho e de organização adequada do fluxo de fornecimento das refeições, comprometidas na manhã de hoje por uma manifestação de estudantes no Restaurante Universitário de Goiabeiras, que inviabilizam as condições de trabalho da equipe e podem trazer risco para a segurança dos estudantes e servidores no local", escreveu a instituição.

A Ufes ainda destacou que a administração central não recebeu das entidades representativas dos estudantes nenhuma comunicação oficial informando as razões das manifestações, das quais tomou conhecimento por meio de mídias sociais. Outras manifestações foram anunciadas para acontecer ao longo desta segunda e amanhã.