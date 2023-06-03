Moto e carreta pegam fogo após acidente em Ecoporanga

Um incêndio atingiu uma carreta que transportava leite e uma moto após os veículos terem se envolvido em um acidente na ES 320, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e combateu o fogo.
Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a moto embaixo da carreta e ambos em chamas. O motociclista ficou ferido e foi socorrido por pessoas que passavam pela via, de acordo com testemunhas. Já o caminhoneiro permaneceu no local e não sofreu lesões.
As chamas consumiram principalmente a parte da cabine da carreta. Nas imagens, não foi possível ver a motocicleta. O fogo foi extinto pela corporação. Não há mais informações sobre o estado de saúde do condutor da moto.
A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Militar, mas até o momento não houve retorno. Se houver, este texto será atualizado.