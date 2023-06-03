Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 320

Moto e carreta pegam fogo após acidente em Ecoporanga

De acordo com testemunhas, o motociclista ficou ferido e foi socorrido por quem passava pelo local; caminhoneiro não se feriu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jun 2023 às 16:33

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 16:33

Chamas consumiram os veículos envolvidos no acidente em Ecoporanga
Chamas consumiram os veículos envolvidos no acidente em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um incêndio atingiu uma carreta que transportava leite e uma moto após os veículos terem se envolvido em um acidente na ES 320, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e combateu o fogo.
Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a moto embaixo da carreta e ambos em chamas. O motociclista ficou ferido e foi socorrido por pessoas que passavam pela via, de acordo com testemunhas. Já o caminhoneiro permaneceu no local e não sofreu lesões.
As chamas consumiram principalmente a parte da cabine da carreta. Nas imagens, não foi possível ver a motocicleta. O fogo foi extinto pela corporação. Não há mais informações sobre o estado de saúde do condutor da moto.
A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Militar, mas até o momento não houve retorno. Se houver, este texto será atualizado.

Veja Também

Major da PM é preso após briga na saída de boate na Praia do Canto

Morre motociclista envolvido em atropelamento em Nova Venécia

Jovem é morto a tiros dentro do quarto de casa em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Ecoporanga Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda
Imagem de destaque
O que fazer na Festa da Penha 2026? Confira dicas de lugares em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados