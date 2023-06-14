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Norte do ES

Polícia apreende drogas e quase R$ 12 mil em espécie em São Mateus

Jovem foi detida por suspeita de participação no tráfico da região. Ela foi identificada como companheira do gerente da boca, que conseguiu fugir durante ação da PM
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jun 2023 às 16:00

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 16:00

Apreensão aconteceu no bairro Porto, em São Mateus
Apreensão aconteceu na última terça-feira (13), no bairro Porto Crédito: Divulgação/Polícia Militar 
Uma jovem de 19 anos foi detida com uma grande quantidade de drogas e quase R$ 12 mil em uma ação policial no bairro Porto, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (13). De acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita tem participação no tráfico e mantém um relacionamento com o gerente da boca, que conseguiu fugir dos militares.
A PM recebeu denúncias de que suspeitos estariam vendendo drogas e que um deles, da alta cúpula do grupo, tinha um mandado de prisão em aberto, segundo os levantamentos feitos. Para prendê-lo, foi montada uma operação com a participação de equipes da Força Tática e do setor de inteligência da corporação.
Quando os policiais chegaram, vários suspeitos conseguiram fugir. O gerente escapou por um buraco no muro do quintal e depois pulou muros de várias casas no entorno. Ele acabou deixando cair uma bolsa com munições e, durante o percurso, abandonou uma bolsa com entorpecentes. A PM encontrou a jovem dentro do imóvel e a levou para a delegacia.
Foram apreendidos na operação:
  • R$ 11.963,00 em espécie;
  • seis balanças de precisão;
  • quatro tabletes, duas sacolas e 324 buchas de maconha;
  • um pedaço de haxixe;
  • 29 munições calibre 38;
  • 218 pinos de cocaína;
  • 773 pedras de crack;
  • um rádio comunicador;
  • uma coronha de revólver;
  • um celular; 
  • uma serra tico-tico.

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