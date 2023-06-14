Polícia apreende drogas e quase R$ 12 mil em espécie em São Mateus

Uma jovem de 19 anos foi detida com uma grande quantidade de drogas e quase R$ 12 mil em uma ação policial no bairro Porto, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (13). De acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita tem participação no tráfico e mantém um relacionamento com o gerente da boca, que conseguiu fugir dos militares.
A PM recebeu denúncias de que suspeitos estariam vendendo drogas e que um deles, da alta cúpula do grupo, tinha um mandado de prisão em aberto, segundo os levantamentos feitos. Para prendê-lo, foi montada uma operação com a participação de equipes da Força Tática e do setor de inteligência da corporação.
Quando os policiais chegaram, vários suspeitos conseguiram fugir. O gerente escapou por um buraco no muro do quintal e depois pulou muros de várias casas no entorno. Ele acabou deixando cair uma bolsa com munições e, durante o percurso, abandonou uma bolsa com entorpecentes. A PM encontrou a jovem dentro do imóvel e a levou para a delegacia.
Foram apreendidos na operação:
- R$ 11.963,00 em espécie;
- seis balanças de precisão;
- quatro tabletes, duas sacolas e 324 buchas de maconha;
- um pedaço de haxixe;
- 29 munições calibre 38;
- 218 pinos de cocaína;
- 773 pedras de crack;
- um rádio comunicador;
- uma coronha de revólver;
- um celular;
- uma serra tico-tico.