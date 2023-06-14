Polícia apreende drogas e quase R$ 12 mil em espécie em São Mateus

A PM recebeu denúncias de que suspeitos estariam vendendo drogas e que um deles, da alta cúpula do grupo, tinha um mandado de prisão em aberto, segundo os levantamentos feitos. Para prendê-lo, foi montada uma operação com a participação de equipes da Força Tática e do setor de inteligência da corporação.

Quando os policiais chegaram, vários suspeitos conseguiram fugir. O gerente escapou por um buraco no muro do quintal e depois pulou muros de várias casas no entorno. Ele acabou deixando cair uma bolsa com munições e, durante o percurso, abandonou uma bolsa com entorpecentes. A PM encontrou a jovem dentro do imóvel e a levou para a delegacia.