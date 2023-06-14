PM recupera três veículos com restrição de furto e roubo no Sul do ES

Veículos foram apreendidos em ocorrências diferentes na terça-feira (13) Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um dos veículos encontrados era uma caminhonete Amarok, de cor preta, que estava parada em uma rua, aberta e com a ignição danificada. O carro foi encontrado no período da tarde, em Castelo, no bairro Vila Nova, após um patrulhamento da PM.

À noite, ainda no município de Castelo, um Jeep Renegade também foi encontrado pela polícia. Além de estar com a placa adulterada, os policiais encontraram três munições de grosso calibre no interior do veículo.

Durante conversa com o condutor, ele informou que comprou o carro por R$ 11 mil e circulava normalmente com uma placa “fria” – ou seja, sem cadastro oficial nos órgãos competentes. O homem foi detido.

Cachoeiro