PM recupera três veículos com restrição de furto e roubo no Sul do ES

A Polícia Militar recuperou três veículos com restrição de furto e roubo em Castelo e Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (13). Os veículos foram encontrados em ocorrências diferentes no mesmo dia e os condutores foram detidos.
Um dos veículos encontrados era uma caminhonete Amarok, de cor preta, que estava parada em uma rua, aberta e com a ignição danificada. O carro foi encontrado no período da tarde, em Castelo, no bairro Vila Nova, após um patrulhamento da PM.
À noite, ainda no município de Castelo, um Jeep Renegade também foi encontrado pela polícia. Além de estar com a placa adulterada, os policiais encontraram três munições de grosso calibre no interior do veículo.
Durante conversa com o condutor, ele informou que comprou o carro por R$ 11 mil e circulava normalmente com uma placa “fria” – ou seja, sem cadastro oficial nos órgãos competentes. O homem foi detido.
Cachoeiro
Já em Cachoeiro, um homem foi detido com uma motocicleta com a numeração do motor raspada. O veículo foi encontrado durante patrulhamento no bairro Zumbi, circulando também com a placa levantada, para dificultar a identificação.
De acordo com a PM, os três veículos foram removidos e encaminhados ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e permanecerão à disposição da Justiça para as providências cabíveis a cada caso. Recentemente, a PRF também apreendeu carros com restrição de roubo no ES.