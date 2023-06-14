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Placas adulteradas

PM recupera três veículos com restrição de furto e roubo no Sul do ES

Apreensões foram feitas no mesmo dia, nos municípios de Castelo e Cachoeiro de Itapemirim; condutores acabaram detidos pela corporação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2023 às 15:05

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 15:05

restrição
Veículos foram apreendidos em ocorrências diferentes na terça-feira (13) Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Polícia Militar recuperou três veículos com restrição de furto e roubo em Castelo Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (13). Os veículos foram encontrados em ocorrências diferentes no mesmo dia e os condutores foram detidos.
Um dos veículos encontrados era uma caminhonete Amarok, de cor preta, que estava parada em uma rua, aberta e com a ignição danificada. O carro foi encontrado no período da tarde, em Castelo, no bairro Vila Nova, após um patrulhamento da PM. 
À noite, ainda no município de Castelo, um Jeep Renegade também foi encontrado pela polícia. Além de estar com a placa adulterada, os policiais encontraram três munições de grosso calibre no interior do veículo.
Durante conversa com o condutor, ele informou que comprou o carro por R$ 11 mil e circulava normalmente com uma placa “fria” – ou seja, sem cadastro oficial nos órgãos competentes. O homem foi detido.

Cachoeiro

Já em Cachoeiro, um homem foi detido com uma motocicleta com a numeração do motor raspada. O veículo foi encontrado durante patrulhamento no bairro Zumbi, circulando também com a placa levantada, para dificultar a identificação.
De acordo com a PM, os três veículos foram removidos e encaminhados ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e permanecerão à disposição da Justiça para as providências cabíveis a cada caso. Recentemente, a PRF também apreendeu carros com restrição de roubo no ES.

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Cachoeiro de Itapemirim Castelo veículos Roubo Polícia Militar
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