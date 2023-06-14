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Tragédia

Morre idoso que teve 90% do corpo queimado em fogão a lenha

Edson de Souza, de 86 anos, estava internado no Hospital Jayme Santos Neves desde o último sábado (10), quando houve o acidente, em Vargem Alta
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 jun 2023 às 13:26

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 13:26

Idoso é resgatado de helicópetro com queimaduras apos acidente doméstico em Vargem Alta
Idoso precisou ser resgatado de helicópetro para o hospital Crédito: Divulgação/Notaer
O homem de 86 anos que teve 90% do corpo queimado ao tentar acender um fogão a lenha em Vargem Alta, na região Serrana do Estado, não resistiu aos ferimentos e morreu na última terça-feira (13). Em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta quarta (14), a neta Camille Mardegan contou detalhes do acidente com o avô, Edson de Souza.
Camile informou que a família estava em uma propriedade na zona rural de Vargem Alta e o acidente foi na manhã do último sábado (10). “Ele foi acender o fogão a lenha. Meu tio falou chegou a falar com ele que não era para acender, que era para deixar, que estava cedo ainda. Mas aí a gente presenciou aquela cena de uma explosão. Quando a gente chegou, o corpo dele estava em chamas”, relata a neta.
O idoso teria jogado solvente para acender o fogão a lenha, o que acabou provocando uma explosão acidental. A família ainda tentou apagar o fogo com um cobertor, mas o homem precisou ser levado para o hospital de Vargem Alta.
Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e levado para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência no tratamento de queimaduras. 
A neta, que também estava na propriedade, conta que não vai esquecer a cena do avô no último sábado (10). “É uma dor muito grande, pelo jeito que foi. Nós presenciamos tudo. Essa cena que nós vimos vai ficar muito tempo na nossa memória. A saudade também”, relata.
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

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