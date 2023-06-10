Idoso é resgatado de helicóptero ao queimar 90% do corpo em fogão a lenha

Um homem de 86 anos teve 90% do corpo queimado ao tentar acender um fogão a lenha na casa onde mora na cidade e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (10). Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).