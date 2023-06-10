Idoso é resgatado de helicóptero ao queimar 90% do corpo em fogão a lenha

Um homem de 86 anos teve 90% do corpo queimado ao tentar acender um fogão a lenha na casa onde mora na cidade e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (10). Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Segundo informações do Notaer, o homem teria jogado solvente no fogão a lenha para acendê-lo e acabou provocando uma explosão acidental. Todas as partes do corpo dele foram atingidas pelas chamas, com exceção do rosto.
O idoso foi encaminhado ao hospital estadual Jayme Santos Neves, na Serra, que é referencia para queimados no Estado.