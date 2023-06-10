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Acidente

Idoso é resgatado de helicóptero ao queimar 90% do corpo em fogão a lenha

Ele tentou acender o fogão utilizando um solvente e provocou uma explosão acidental. O homem de 86 anos foi levado para o Hospital Jayme Santos Neves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2023 às 12:21

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 12:21

Idoso é resgatado de helicópetro com queimaduras apos acidente doméstico em Vargem Alta
Idoso é resgatado de helicóptero com queimaduras após acidente doméstico em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Notaer
Um homem de 86 anos teve 90% do corpo queimado ao tentar acender um fogão a lenha na casa onde mora na cidade e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (10). Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). 
Segundo informações do Notaer, o homem teria jogado solvente no fogão a lenha para acendê-lo e acabou provocando uma explosão acidental. Todas as partes do corpo dele foram atingidas pelas chamas, com exceção do rosto.
O idoso foi encaminhado ao hospital estadual Jayme Santos Neves, na Serra, que é referencia para queimados no Estado.
Idoso é resgatado de helicópetro com queimaduras apos acidente doméstico em Vargem Alta
Idoso é resgatado de helicóptero com queimaduras após acidente doméstico em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Notaer

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