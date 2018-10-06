Exposição resgata as raízes de comunidade quilombola de Cachoeiro

Quase uma semana de vivência diária em uma comunidade quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, resultou em uma exposição cheia de sensibilidade e muitas histórias. O capixaba Gabriel de Rezende, 25 anos, foi quem assinou as fotos que estampam até o próximo dia 14 uma sala do segundo andar do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. "Eu quis mostrar que essa sociedade existe, que eles são muito fortes, resistentes, e vivem a coletividade em sua forma mais pura", conta o fotógrafo.

O projeto começou como um trabalho de faculdade de Gabriel. "Eu precisava fazer algo de fotografia documental e achei que esse tema era muito importante para ser debatido nos dias de hoje", lembra. Foi então que o universitário partiu para uma experiência quase antropológica no local. Ele entrou na casa dos quilombolas, dividiu as refeições com eles, e testemunhou como a comunidade funciona.

Segundo Gabriel, essa foto representa bem a comunidade: "Me passa a ideia de família e felicidade em viver" Crédito: Gabriel de Rezende

"Não bastava ir um dia, tirar umas fotos e ir embora. Eu parto do princípio de que, se você quer dar visibilidade a alguém, você precisa conhecer as pessoas e retratar a verdade delas de forma fiel", explica Gabriel. Para ele, nada funciona se o artista não estiver aberto a viver o novo: "Você está dentro da casa deles, né? Eu chegava com calma, ia me apresentando, explicando minha proposta. Fui muito bem recebido".

De acordo com a Fundação Cultural Palmares, atualmente existem mais de 3.000 comunidades certificadas no Brasil. Segundo o site, quilombolas são "descendentes de africanos escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos séculos". Para Gabriel, as pessoas ainda têm muito preconceito a respeito desse povo: "Nós ouvimos declarações falsas sobre eles. De que são preguiçosos e estão ali às custas dos outros. Na verdade, eles funcionam muito melhor do que nós. Eles não competem entre si. Pelo contrário, estão em cooperação o tempo inteiro".

As fotos têm como foco os indivíduos da comunidade. "Eu quis retratar as pessoas do dia a dia, as que vivem e trabalham ali. Por isso fui sozinho, para aumentar essa relação de confiança com eles", ressalta Gabriel. E os personagens têm muitas histórias: "Esse senhor [da foto abaixo] é um dos mais antigos de lá. Ele tem grande conhecimento, e conversar com ele foi uma baita experiência".

A exposição, que seria encerrada no dia 8 de outubro, fica em cartaz até o dia 14 Crédito: Gabriel de Rezende

Segundo Gabriel, o senso de coletividade da comunidade funciona muito bem: "Tem uma família que tem um restaurante, e outra cultiva uma horta. As duas fazem uma parceria e um usa os produtos do outro, sem competição. É muito bonito de ver".

No final de novembro, os quilombolas terão uma exposição particular. "Como eles trabalham de segunda a domingo fica difícil deles irem ao Shopping ver as obras. Pretendo voltar lá e levar até mais fotos para eles, entregando uma para cada", comenta Gabriel. "Além de dar visibilidade para eles, estou retornando à comunidade. É minha contrapartida."

"O que mais gosto nessa foto é o olhar misterioso desse menino, captado de forma espontânea. Assim como as outras, nenhuma foi posada", conta Gabriel Crédito: Gabriel de Rezende

SOBRE O FOTÓGRAFO

Atualmente, Gabriel está cursando o último período de Tecnologia em Fotografia na Universidade de Vila Velha. Seus trabalhos já foram expostos no Brasil e no exterior. Em 2015, ele estava em cartaz na Biblioteca Pública Estadual, em Vitória, à convite da Academia Feminina Espírito-santense de Letras. Em Vila Velha, em 2015 e 2016, participou da Culturada Viral, em Barra do Jucu. Já apresentou suas obras no Rio de Janeiro e até na Áustria, em 2017, com o ensaio Terra Brasilis: cores e ritmos (Brasilianische Erde: Farben und Rytmen).

SERVIÇO

Monte Alegre

Quando: até o dia 14 de outubro, das 8h às 22h.

Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Informações: (27) 3320-6000