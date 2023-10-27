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Censo 2022: ES tem cada vez menos jovens e mais idosos

População com mais de 65 anos já representa mais de 11% dos capixabas. Em quatro cidades, há mais idosos que crianças

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 10:00

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

27 out 2023 às 10:00
A população do Espírito Santo, seguindo uma tendência nacional, tem cada vez mais idosos e menos crianças, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE. Há 40 anos, quatro de cada dez capixabas tinham menos de 14 anos. Atualmente, são dois em cada dez. Já a população idosa, que representava 3,8% dos capixabas nos anos de 1980, corresponde agora a 11,2% dos moradores do Estado. 
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Em quatro cidades do Espírito Santo, há mais idosos que crianças Crédito: Shutterstock
O gráfico que mostra a evolução da população a partir das informações de idade e sexo se chama pirâmide etária. A base da pirâmide são as crianças, e o topo refere-se à população idosa. O estreitamento ou o alargamento de determinada área dessa pirâmide mostra qual grupo de idade é menos ou mais numeroso.
No caso do gráfico a seguir, é possível ver que a parte mais "larga" da pirâmide etária do Espírito Santo está atualmente nas faixas entre 30 e 50 anos. No Censo de 2010, a maioria se concentrava entre 14 e 30 anos. Isso demonstra o envelhecimento da população — resultado da redução do número de crianças nascendo associado ao fato de que as pessoas estão vivendo mais.

Cidades mais jovens e mais velhas

A divulgação desta sexta-feira (26) do Censo do IBGE traz também informações sobre a idade dos moradores de cada cidade do Espírito Santo. A partir delas, é possível calcular o índice de envelhecimento. Esse dado mostra quantos idosos há em cada município para um grupo de 100 crianças (0 a 14 anos). Ou seja, quanto maior o indicador, mais envelhecida é a população.
Para referência, considerando toda a população capixaba, o índice de envelhecimento é de 58,12 — o que significa que há cerca de 58 idosos para cada 100 crianças.
No Espírito Santo, quatro cidades têm o índice maior que 100, indicando que há mais idosos que crianças. São eles: ItaguaçuItaranaLaranja da Terra e São Roque do Canaã.

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