Inscrições abertas para evento da Fecomércio com mais de 160 ações de graça

Os interessados em participar da Semana S de Bens, Serviços e Turismo no Espírito Santo já podem se inscrever no site da Federação do Comércio (Fecomércio ). O evento será realizado de 10 a 17 de maio, com o objetivo de promover cidadania, qualificação profissional e inovação para os participantes.

A programação contará com palestras para empresários e serviços de graça para os visitantes. São mais de 160 atividades de graça em todo o Estado.

O evento é nacional e será realizado de forma simultânea em todas as capitais do Brasil, organizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). No Espírito Santo, a ação é desenvolvida pelo Sistema Fecomércio-ES - Sesc e Senac. A expectativa é de que 5 mil pessoas participem da iniciativa.

De 10 a 15 de maio, as ações serão nas unidades do Sesc e Senac de 14 cidades do Estado. Já nos dias 16 e 17 de maio, a programação será no no Ilha Buffet, em Vitória.

Visitantes poderão conhecer os cursos oferecidos pelo Sistema S Crédito: Divulgação Sesc

No dia 16, o evento será voltado exclusivamente para empresários, autoridades públicas e representantes de entidades de classe, com foco em inovação, economia e fortalecimento do setor.

Andrea Iorio, especialista em inovação, escritor best-seller e professor na Fundação Dom Cabral (FDC). vai fazer uma palestra com o tema Experiênc.IA: como a inteligência artificial maximiza o foco no cliente do comércio, serviço e turismo.

Os participantes poderão fazer visita às unidades móveis do Senac-ES e conferir exposição dos serviços da Fecomércio-ES, como a assessoria jurídica gratuita para os sindicatos, em parceria com a OAB-ES, entre outros serviços.

No sábado, dia 17, o evento será aberto ao público, das 14 às 22 horas, com um mutirão de serviços gratuitos e atrações culturais. Para participar, é necessário fazer inscrição e levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Sesc Mesa Brasil.

Os visitantes poderão participar de oficinas, workshops, além de conhecer unidades móveis do Senac, com temas como saúde, beleza, tecnologia e gastronomia.

“Teremos várias oficinas que abrangem diversos temas, como o da tecnologia, com a possibilidade de apresentar diversas profissões ligadas a ela. Fizemos uma programação bem diversa de maneira que a pessoa possa escolher o segmento que mais lhe interessa e fazer suas escolhas conforme o seu perfil”, explica a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra.