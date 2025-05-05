Veja como se candidatar a mais de 4.800 vagas de emprego no ES

Oportunidade para trabalhar como costureira Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.885 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (05). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 107 Há oportunidades para atendente de telemarketing, costureiro, desenhista industrial gráfico, oficial de manutenção predial, operador de caixa, servente de obras, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. 107 Há oportunidades para atendente de telemarketing, costureiro, desenhista industrial gráfico, oficial de manutenção predial, operador de caixa, servente de obras, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.191. Há oportunidades para motorista, ajudante no comércio atacadista, estoquista, lanterneiro, auxiliar de refrigeração, auxiliar de serviços gerais, vendedor, ajudante de distribuição, entre outros postos. 1.191. Há oportunidades para motorista, ajudante no comércio atacadista, estoquista, lanterneiro, auxiliar de refrigeração, auxiliar de serviços gerais, vendedor, ajudante de distribuição, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 994. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, confeiteiro, mecânico montador, motorista de caminhão, entre outras chances. 994. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, confeiteiro, mecânico montador, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 201. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente de vendas, auxiliar de conservação de obras civis, repositor de mercadorias, representante comercial autônomo, mecânico de bicicleta, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 201. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente de vendas, auxiliar de conservação de obras civis, repositor de mercadorias, representante comercial autônomo, mecânico de bicicleta, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1.144. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, eletricista, montador de andaimes, motorista carreteiro, operador de caixa, entre outras chances. 1.144. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, eletricista, montador de andaimes, motorista carreteiro, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 86. Há oportunidades para soldador, cozinheiro para quiosque, líder ou mestre de soldagem, caldeireiro, eletricista montador, técnico de planejamento, inspetor de qualidade, entre outras chances. 86. Há oportunidades para soldador, cozinheiro para quiosque, líder ou mestre de soldagem, caldeireiro, eletricista montador, técnico de planejamento, inspetor de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 57. Há oportunidades para agente de inspeção, atendente de lojas e mercados, auxiliar de linha de produção, cortador de mármore, operador de máquina de corte (vidros), operador de ponte rolante, entre outros postos. 57. Há oportunidades para agente de inspeção, atendente de lojas e mercados, auxiliar de linha de produção, cortador de mármore, operador de máquina de corte (vidros), operador de ponte rolante, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 142. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de moendas, auxiliar de soldagem, eletricista, motorista de caminhão, operador de ensaque, servente de pátio, entre outras chances. 142. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de moendas, auxiliar de soldagem, eletricista, motorista de caminhão, operador de ensaque, servente de pátio, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 386. Há oportunidades para ajudante, ajudante de cozinha, assistente de produção, atendente de padaria, auxiliar de manutenção predial, caldeireiro, carpinteiro, encanador, funileiro, mecânico, entre outras chances. 386. Há oportunidades para ajudante, ajudante de cozinha, assistente de produção, atendente de padaria, auxiliar de manutenção predial, caldeireiro, carpinteiro, encanador, funileiro, mecânico, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 113. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, auxiliar de logística, borracheiro, costureira geral, cortador de roupa, pedreiro, recepcionista, entre outras chances. 113. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, auxiliar de logística, borracheiro, costureira geral, cortador de roupa, pedreiro, recepcionista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 49. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de ponte rolante, costureira, auxiliar de costureira, entre outras chances. 49. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de ponte rolante, costureira, auxiliar de costureira, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 233. Há oportunidades para assistente terapêutico, costureira, auxiliar de produção, operador de produção, operador de ponte rolante, soldador, vendedor, entre outras chances. 233. Há oportunidades para assistente terapêutico, costureira, auxiliar de produção, operador de produção, operador de ponte rolante, soldador, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 80. Há oportunidades para agente administrativo, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar operacional de logística, balconista de açougue, motorista de furgão, oficial de manutenção civil, entre outras chances. 80. Há oportunidades para agente administrativo, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar operacional de logística, balconista de açougue, motorista de furgão, oficial de manutenção civil, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.