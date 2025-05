ES é destaque no Sudeste em geração de emprego no mês de março

Com 1.811 vagas abertas em março, o Espírito Santo foi destaque na Região Sudeste na geração de empregos com carteira assinada. É o que aponta a Secretaria de Comunicação do governo federal, após divulgados dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho. >