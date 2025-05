Mercado de trabalho

Indústria e serviços lideram geração de empregos no ES em março

Estado fechou o mês passado com saldo positivo de 1.811 postos de trabalho com carteira assinada, conforme dados do Caged

Publicado em 30 de abril de 2025 às 16:19

Indústria registrou 673 novas vagas de emprego abertas em março Crédito: Pixabay

Com maior volume de contratações na indústria e nos serviços, o Espírito Santo apresentou saldo positivo de 1.811 postos de trabalho com carteira assinada em março. O resultado veio de 48.232 admissões e 46.421 desligamentos no mês passado, saldo menor do que o apresentado em fevereiro, que foi de 6,2 mil novas vagas no mês. >

O setor de serviços teve o maior número de contratações do saldo: 1.077. Logo depois na lista está a indústria, com 673 novas vagas abertas.>

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo Caged, divulgado nesta quarta-feira (30) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.>

Os dados do Ministério do Trabalho também mostram que, em março, os homens lideraram as contratações. Eles representaram 1.051 contratações e as mulheres, 760. Em relação à idade, a maior parte (1.202) corresponde à faixa etária de 18 a 24 anos, seguida do grupo de até 17 anos (806). O salário médio de contratação no Espírito Santo em março foi de R$ 2.100,07.>

Aracruz foi o município com melhor saldo em março, com 1.046 novos postos. Serra ficou em segundo lugar, com 902, seguido por Linhares com saldo de 256.>

