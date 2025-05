Suspeita de esquema

Desconto do INSS: servidor afastado atuou em agências no ES

Geovani Batista Spieker, que foi afastado do cargo de coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente no INSS, foi gerente da agência de Vila Velha e exerceu cargo de chefia em Vitória

Publicado em 29 de abril de 2025 às 19:42

Geovani Batista Spiecker trabalhou em agências do INSS no Espírito Santo Crédito: Reprodução/LinkedIn

Um dos servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) afastados sob suspeita de estar envolvido em um esquema bilionário de fraudes e desvio de dinheiro de aposentadorias e pensões começou a carreira no órgão no Espírito Santo, em 2003. >

Geovani Batista Spieker, que foi afastado do cargo de coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente no INSS, foi gerente da agência de Vila Velha e exerceu cargo de chefia em Vitória, segundo informações do próprio instituto. >

No início da carreira, o servidor atuou nas agências de Montanha, Linhares e Vila Velha. Ele chegou a ser chefe do Serviço de Benefícios de 2011 a 2015 e gerente da APS-Vila Velha, de 2015 a 2017.>

Em rede social, informa ser graduado em Direito pela Faculdade Estácio de Sá, de Vila Velha. >

>

Operação Sem Desconto

A Operação Sem Desconto, feita pela Controladoria-Geral da União (CGU) em conjunto com a Polícia Federal, apontou que entidades de classe, como associações e sindicatos, formalizavam Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o INSS. Esses acordos permitiam que as entidades realizassem descontos de mensalidades associativas diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do instituto, sem a autorização dos beneficiários.>

De acordo com as investigações, as entidades descontaram o valor estimado de R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.>

A reportagem tenta contato com a defesa de Geovani Batista.>

