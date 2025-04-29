Aviões de pequeno e médio porte vão poder pousar no Aeroporto Regional das Montanhas Crédito: Pierre Barthe / Divulgação ATR

Projetado para ser construído no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante , o Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas deve funcionar durante 24 horas e vai estar apto para receber voos de pequeno e médio porte quando estiver em operação. Segundo o projeto, aviões do modelo ATR-42, com capacidade para até 50 passageiros, vão poder pousar no novo aeroporto capixaba.

Apesar de ainda estar em fase de estudos técnicos e finalização do projeto, o aeroporto, segundo os órgãos estaduais, está localizado em uma área estratégica para a logística capixaba.

“Esse aeroporto faz parte dos Planos de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), com estudos que dão embasamento para demandas de modernização e expansão do Espírito Santo. Quando concluído, ele vai se juntar ao Aeroporto Regional de Linhares, na Região Norte, e ao de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul, que está em construção”, disse Pablo Lira, diretor presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Your browser does not support the audio element. Aeroporto das Montanhas vai funcionar 24h com voos de pequeno e médio porte

No caso de Linhares , segundo Lira, o aeroporto tem sido fundamental para a atração de investimentos nos setores de indústria, da construção civil, da agricultura e da pecuária. Em relação a Cachoeiro , a projeção com as obras de ampliação é o avanço nos setores de saúde, de educação e das rochas ornamentais.

“Do mesmo modo, nas montanhas, a região pode ser beneficiada pelo potencial turístico. Além disso, outros setores podem ser beneficiados com o terminal, já que empresários vão contar com um meio mais rápido para chegar até aquela área, que também vai estar valorizada com os esforços para a duplicação da BR 262”, complementou Pablo.

Projeção mostra localização do Aeroporto Regional das Montanhas, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação / Semobi

Segundo a projeção feita pela Semobi, a construção do aeroporto faz parte de uma demanda por conectividade aérea, especialmente entre o litoral e o interior. A localização, no distrito de Alto Caxixe, foi escolhida pelas condições topográficas e meteorológicas, com a ausência de obstáculos críticos para os voos.