Imposto de Renda: saiba o prazo final para enviar a declaração

Período de acertar as contas com o Leão começou no dia 17 de março e, até agora, só 32% dos contribuintes do Estado enviaram a declaração

Declaração do Imposto de Renda começou no dia 17 de março. (Divulgação)

A temporada de declaração do Imposto de Renda 2025 começou há pouco mais de um mês e, até esta terça-feira (22), 282.144 moradores do Espírito Santo haviam enviado a declaração ao Fisco. Desse total, quase a metade dos contribuintes, 49,5%, usaram o modelo pré-preenchido.

Até agora, só 32% dos contribuintes do Estado acertaram as contas com o Leão. Para os outros 68% que ainda não enviaram a declaração, resta pouco mais de um mês para cumprir o prazo.

Neste ano, o prazo final estipulado pela Receita Federal para envio das informações é o dia 30 de maio, às 23h59. O período de declaração começou em 17 de março.

Para fazer a declaração, é possível usar o Programa Gerador de Declaração (PGD) para download, por meio da na página da Receita. O envio pelo programa é a maneira mais tradicional de preencher e fazer o envio do documento.

A instalação no computador permite que o contribuinte verifique as informações disponíveis, como de declarações anteriores e a pré-preenchida pela Receita, e reúna documentos pendentes antes do início do prazo de entrega.

Existem ainda as soluções on-line para preenchimento e entrega pelo Centro Virtual de Atendimento (e-Cac) e por dispositivos móveis pelo aplicativo Meu Imposto de Renda (MIR).

Quem precisa declarar?

Deve declarar o Imposto de Renda quem teve R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis no ano-base 2024. Isso representa que quem recebeu em média R$ 2,8 mil mensais precisa fazer a declaração. O valor anterior era de R$ 30.639,90 ao ano.

O recebimento de rendimentos inclui salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, por exemplo. O Fisco também alterou o limite da receita bruta de obrigatoriedade para atividade rural, que passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

O órgão ainda estabeleceu novas regras que ampliam a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda.

Segundo a Receita, também devem prestar contas os contribuintes que atualizaram bens imóveis em dezembro de 2024, pagando ganho de capital com alíquota diferenciada.

