Imposto de Renda pode ser feito via aplicativo até o dia 30 de maio Crédito: Agência Brasil

Até as 14h30 desta segunda-feira (14), o Fisco recebeu um total de 231.159 declarações do Espírito Santo, das 874.646 esperadas. O prazo de entrega começou no dia 17 de março e terminará em 30 de maio.

Segundo informações da Receita Federal , das declarações recebidas pela Receita Federal, 48,1% usaram o modelo da pré-preenchida e 56,2% optaram pela declaração simplificada. Dos envios feitos pelos contribuintes do Espírito Santo, 75,2% têm valores a restituir, 12,7% precisam pagar e 12,1% não têm imposto.

Your browser does not support the audio element. Imposto de Renda 2025: 231 mil moradores do ES já enviaram a declaração

Quem precisa declarar

Deve declarar o Imposto de Renda quem teve R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis no ano-base 2024. Isso representa que quem recebeu em média R$ 2,8 mil mensais precisa fazer a declaração. O valor anterior era de R$ 30.639,90 ao ano.

O recebimento de rendimentos inclui salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, por exemplo. O Fisco também alterou o limite da receita bruta de obrigatoriedade para atividade rural, que passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

O órgão ainda estabeleceu novas regras que ampliam a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda.

Segundo a Receita, também devem prestar contas os contribuintes que atualizaram bens imóveis em dezembro de 2024, pagando ganho de capital com alíquota diferenciada.