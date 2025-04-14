Imposto de Renda 2025: 231 mil moradores do ES já enviaram a declaração

Faltando pouco menos de 50 dias para o fim do prazo, Receita Federal recebeu 26% das declarações de Imposto de Renda esperadas dos contribuintes do Espírito Santo este ano.
Até as 14h30 desta segunda-feira (14), o Fisco recebeu um total de 231.159 declarações do Espírito Santo, das 874.646 esperadas. O prazo de entrega começou no dia 17 de março e terminará em 30 de maio.
Segundo informações da Receita Federal, das declarações recebidas pela Receita Federal, 48,1% usaram o modelo da pré-preenchida e 56,2% optaram pela declaração simplificada. Dos envios feitos pelos contribuintes do Espírito Santo, 75,2% têm valores a restituir, 12,7% precisam pagar e 12,1% não têm imposto.
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Quem precisa declarar
Deve declarar o Imposto de Renda quem teve R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis no ano-base 2024. Isso representa que quem recebeu em média R$ 2,8 mil mensais precisa fazer a declaração. O valor anterior era de R$ 30.639,90 ao ano.
O recebimento de rendimentos inclui salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, por exemplo. O Fisco também alterou o limite da receita bruta de obrigatoriedade para atividade rural, que passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.
O órgão ainda estabeleceu novas regras que ampliam a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda.
Segundo a Receita, também devem prestar contas os contribuintes que atualizaram bens imóveis em dezembro de 2024, pagando ganho de capital com alíquota diferenciada.
Além disso, aqueles que obtiveram rendimentos no exterior provenientes de aplicações financeiras, lucros ou dividendos também estão obrigados a declarar.