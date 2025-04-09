Declaração do Imposto de Renda começa no dia 17 de março Crédito: Divulgação

Em temporada de entrega do Imposto de Renda 2025 — prazó vai até o dia 30 de maio —, quem tem dúvidas na hora de fazer a declaração pode contar com apoio de serviços oferecidos, gratuitamente, por faculdades do Espírito Santo. Estudantes e professores ajudam os contribuintes na hora de informar os dados ao Leão.

Um deles é oferecido pela Faesa, por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), da Unidade de Gestão e Negócios. O atendimento é voltado para contribuintes pessoas físicas e microempreendedores individuais mediante agendamento pelo WhatsApp (27) 99787-0910.

A ação visa garantir mais segurança no processo de envio das declarações. Os atendimentos acontecem no campus Faesa da Av. Vitória, às quintas-feiras. No dia do atendimento, é necessário levar documentos pessoais e comprovantes de rendimento para que a equipe possa prestar o suporte adequado. O serviço é prestado por estudantes da área contábil, supervisionados por professores, proporcionando um ambiente de aprendizado prático e qualificado.

Your browser does not support the audio element. Faculdades do ES oferecem serviço gratuito para fazer declaração do IR 2025

De acordo com o professor Érico Colodetti, coordenador do NAF, a iniciativa tem um impacto significativo tanto para a comunidade quanto para os alunos envolvidos.

"Esse serviço é uma forma de democratizar o acesso à orientação contábil, auxiliando pessoas que têm dificuldades com a declaração do Imposto de Renda. Além disso, representa uma grande oportunidade para nossos estudantes aplicarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula na prática, desenvolvendo habilidades essenciais para o mercado de trabalho", destaca o professor.

Já a Estácio do Espírito Santo vai oferecer o serviço de auxílio na declaração do Imposto de Renda de forma gratuita no evento "Estácio na Praça", dia 17 de maio, em Jardim Camburi. Além do serviço presencial nesse dia em questão, o Núcleo de Atendimento Fiscal (NAF) Digital da Estácio realiza atendimentos virtuais.

O NAF Digital da Estácio — que conta com a parceria da Receita Federal do Brasil, por intermédio da Delegacia Regional do Rio de Janeiro — também oferecerá atendimento remoto por e-mail. Contribuintes de todo o país poderão acessar diversos serviços digitais gratuitos.

Entre eles, destacam-se o preenchimento, a declaração e o envio do IRPF 2025 (DIRPF); análise da malha fiscal; emissão e regularização de CPF, CNPJ, microempreendedor Individual (MEI); e-Social, Simples Nacional, PERDCOMP e Código E-CAC; análise de situação fiscal, emissão de DARF, REDESIM, certidões negativas e parcelamentos, além de outras ações junto à Receita Federal. Para mais informações e solicitação dos serviços, os interessados podem entrar em contato pelo endereço eletrônico: [email protected]

Na UVV, também há atendimento à comunidade para ajuda na declaração do Imposto de Renda e outros serviços contábeis. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) é um projeto de extensão do curso de Ciências Contábeis, onde os alunos realizam auxílio e suporte na declaração do Imposto de Renda, inscrição e informações cadastrais do CPF e CNPJ; Certidões Negativas de Débitos PF e PJ; elaboração do pedido de isenção de IRPF para portadores de moléstias graves e IPI/IOF na compra de veículos para portadores de deficiência física, mental ou visual; além de ajudar na inscrição do MEI, Simples Nacional e matrícula CEI.