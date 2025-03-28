E-book Tá no Lucro: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2025

Imposto de Renda 2025: confira regras e tire suas dúvidas Crédito: Agência Brasil

A Gazeta preparou um e-book com detalhes sobre o processo e dicas para auxílio na elaboração da declaração. Confira abaixo: Está aberta a temporada de acerto de contas com o Leão. Os prazos e regras do Imposto de Renda 2025 foram divulgados pela Receita Federal no início de março e, com isso, podem surgir alguns questionamentos. Por isso, para tirar as dúvidas dos contribuintes,preparou um e-book com detalhes sobre o processo e dicas para auxílio na elaboração da declaração.

Arquivos & Anexos E-book: Tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2025 Material reúne série de dicas sobre a declaração anual Tamanho do arquivo: 847kb Baixar

Mudanças

Neste ano, uma das principais mudanças anunciadas pela Receita foi a alteração no valor de rendimentos tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração. A quantia saltou de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00 este ano. Isso representa que quem recebeu em média R$ 2,8 mil mensais precisa fazer a declaração. No ano passado, o limite era R$ 2,5 mil. A soma dos rendimentos deve levar em consideração salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, por exemplo.

No caso de atividades rurais, também houve alteração no limite da receita bruta de obrigatoriedade. Antes, as cifras eram de R$ 15.999,50 e, agora, é de R$ 169.440,00.

O órgão ainda estabeleceu novas regras que ampliam a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda. Segundo a Receita, também devem prestar contas os contribuintes que atualizaram bens imóveis em dezembro de 2024, pagando ganho de capital com alíquota diferenciada.

Além disso, aqueles que obtiveram rendimentos no exterior, provenientes de aplicações financeiras, lucros ou dividendos também estão obrigados a declarar.

Confira o cronograma do Imposto de Renda 2025