Imposto de Renda 2025: IA do Tá no Lucro tira dúvidas sobre a declaração

A temporada de acertar as contas com o Leão já começou e, neste ano, a Receita Federal espera receber 874 mil declarações de contribuintes do Espírito Santo.
Para você que tem dúvidas na hora de preencher as informações do Imposto de Renda, seja no tradicional Programa Gerador da Declaração (PGD), seja no aplicativo Meu Imposto de Renda, Tá no Lucro, editoria de A Gazeta sobre finanças e empreendedorismo, vai te ajudar na declaração, com o lançamento de uma inteligência artificial (IA) sobre o IR 2025.
Para usar a nova ferramenta, é só acessar a página da IA do IR 2025 (clique no link) e fazer a sua pergunta. A IA também traz algumas sugestões de questionamentos na página principal, entre eles como declarar MEI ou aposentadoria, por exemplo.
Na resposta, a IA orienta como o contribuinte deve proceder, dando um passo a passo de como detalhar as informações à Receita. Você pode fazer quantas perguntas quiser à ferramenta.
A declaração vai até o dia 30 de maio, mesmo dia em que o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberado. No total, serão cinco lotes, sendo o último creditado no dia 30 de setembro.
A Receita Federal recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência, para evitar contratempos no envio da declaração. Quem não entregar no prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.