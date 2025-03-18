Imposto de Renda 2025: IA do Tá no Lucro tira dúvidas sobre a declaração

A temporada de acertar as contas com o Leão já começou e, neste ano, a Receita Federal espera receber 874 mil declarações de contribuintes do Espírito Santo.

Tá no Lucro, editoria de A Gazeta sobre finanças e empreendedorismo, vai te ajudar na declaração, com o lançamento de uma inteligência artificial (IA) sobre o IR 2025. Para você que tem dúvidas na hora de preencher as informações do Imposto de Renda , seja no tradicional Programa Gerador da Declaração (PGD), seja no aplicativo Meu Imposto de Renda,, editoria desobre finanças e empreendedorismo, vai te ajudar na declaração, com o lançamento de uma inteligência artificial (IA) sobre o IR 2025.

Para usar a nova ferramenta, é só acessar a página da IA do IR 2025 (clique no link) e fazer a sua pergunta. A IA também traz algumas sugestões de questionamentos na página principal, entre eles como declarar MEI ou aposentadoria, por exemplo.

Na resposta, a IA orienta como o contribuinte deve proceder, dando um passo a passo de como detalhar as informações à Receita. Você pode fazer quantas perguntas quiser à ferramenta.

A declaração vai até o dia 30 de maio, mesmo dia em que o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberado. No total, serão cinco lotes, sendo o último creditado no dia 30 de setembro.