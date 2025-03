IR 2025

Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 terá outro prazo; entenda

Modelo não será liberado no primeiro dia da entrega da declaração, na próxima segunda-feira (17); entenda

Quem precisa prestar as contas ao Leão e costuma usar a declaração pré-preenchida vai precisar esperar. É que, neste ano, por problemas interno da Receita Federal, a pré-preenchida só vai estar disponível integralmente no dia 1° de abril, 15 dias depois do primeiro dia de entrega da declaração do Imposto de Renda, marcada para segunda-feira (17).

Nos últimos anos, a pré-preenchida já ficava disponível no primeiro dia da entrega da declaração. Segundo o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita, Juliano Brito, fatores internos, inclusive a greve na Receita Federal, provocaram o atraso em duas semanas da liberação do modelo.

“O melhor era ser lançado tudo junto. Não foi possível. Tivemos dificuldades internas que impediram que isso acontecesse. Não aconteceu o que a gente queria. O movimento reivindicatório (dos servidores da Receita Federal) não ajuda nesse tipo de atividade”, explicou Brito, durante apresentação das novas regras do IR 2025, na quarta-feira (12).

A declaração pré-preenchida foi criada em 2014 e passou a ser fornecida ao programa gerador da Declaração do Imposto de Renda em 2020. A importação dos dados da pré-preenchida evoluiu de 1,2% das declarações, em 2021, para 41,2% no ano passado. Para este ano, a Receita espera que 57% sejam pré-preenchidas.

“Não vamos esperar o dia 1º de abril para liberar as informações para vocês. À medida que as informações forem sendo carregadas (para a base de dados da Receita), vamos disponibilizá-las para quem usa o programa gerador”, explicou o responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025, auditor-fiscal José Carlos da Fonseca.

A declaração pré-preenchida virá com as seguintes informações:

Informações da declaração anterior do contribuinte: identificação e endereço

Rendimentos e pagamentos da Dirf, Dimob, DMED e Carnê-Leão

Rendimentos isentos em função de moléstia grave e códigos de juros

Rendimentos de restituição recebidas no ano-calendário

Contribuições de previdência privada

Atualização do saldo de conta bancária e poupança

Atualização do saldo de Fundos de investimento

Imóveis adquiridos no ano-calendário

Doações efetuadas no ano-calendário

Informação de Criptoativos

Conta bancária/poupança ainda não declarada

Fundo de investimento ainda não declarado

Contas bancárias no exterior

Segundo Fonseca, as quatro primeiras informações deverão estar disponíveis na segunda-feira (17), com os demais dados sendo acrescentados gradualmente.

A partir deste ano, os dados de contas bancárias no exterior foram incluídos na declaração pré-preenchida, após a legislação determinar a tributação de offshores (empresas de investimentos em outros países) e rendimentos no exterior.

Prioridade na restituição para pré-preenchida

Uma novidade apresentada pela Receita Federal para o Imposto de Renda 2025 está na lista de prioridades para recebimento da restituição, cujo primeiro lote será pago no dia 30 de maio, que também é o último dia para envio das informações ao Fisco.

A partir de agora, tem maior prioridade o contribuinte que simultaneamente utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via Pix. Até o ano passado, a prioridade era definida apenas com base na utilização de uma das duas ferramentas.

Para Regis Kunzler, gerente da Agência Sicredi de Cariacica, usar a pré-preenchida facilita o preenchimento da declaração do Imposto de Renda, já identificando várias informações, como contas bancárias e investimentos, que são enviadas pelos bancos. Ele lembrou que uma das novidades neste ano é que agora a pré-preenchida também vai apresentar contas bancárias ou investimentos no exterior, o que não tinha anteriormente.

Ele lembra que outra vantagem do uso da pré-preenchida é receber a restituição com antecedência, visto que agora o uso desse modelo associado ao recebimento via Pix traz mais prioridade.

"Vale a pena esperar a pré-preenchida e receber antes. O contribuinte pode aproveitar esse período para reunir as informações de despesas, ganhos e de bancos para poder conferir. O importante é não deixar para a última hora, pois a probabilidade de erro é maior", destaca.

Ao considerar as prioridades determinadas por lei, o pagamento das restituições seguirá a seguinte ordem:



idade igual ou superior a 80 anos

idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e pessoas com doença grave

pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério

pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e que optaram por receber a restituição por Pix

pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

Com informações da Agência Brasil

