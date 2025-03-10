Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira os locais

Banestes faz feirão com desconto de até 100% nos juros de dívidas

Mutirão de renegociação de dívidas será realizado entre os dias 18 e 28 de março, em 12 agências do Espírito Santo

Publicado em 10 de Março de 2025 às 16:18

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 mar 2025 às 16:18
Banestes
Agência Banestes: mutirão vai abrir oportunidade de renegociar dívidas Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem tem dívidas em aberto com o Banestes pode aproveitar o mutirão de renegociação de débitos que a instituição financeira vai realizar em março. O Feirão Zera Dívida Banestes vai oferecer desconto de até 100% dos juros, correção de multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses. 
A ação terá início no próximo dia 18 e vai até dia 28 deste mês, em 12 agências no Espírito Santo. Para solicitar a renegociação, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias, e os débitos podem estar judicializados ou não.
O feirão é voltado para Pessoas Físicas (PF) ou Jurídicas (PJ), com dívidas de até R$ 500 mil para os clientes PF e de até R$ 1 milhão para PJ. Segundo o banco informou, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.
Poderão ser renegociados todos os produtos oferecidos pela instituição financeira, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito, com exceção dos produtos de crédito imobiliário e Pronampe, que estão fora da ação por necessitarem de negociação específica.
Banestes faz feirão com desconto de até 100% nos juros de dívidas
Cronograma dos mutirões
  • 18 de março: Marataízes e Itapemirim
  • 19 de março: Piúma e Anchieta
  • 20 de março: Agências de Muquiçaba e Guarapari
  • 25 de março: Pedro Canário e Braço do Rio (Conceição da Barra)
  • 26 de março: Conceição da Barra
  • 27 de março: São Mateus (Guriri e Boa Vista)
  • 28 de março: São Mateus (Centro)
A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o banco e agendará um horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes: Zera Dívida.
Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação. A ação vai passar por outros municípios nos meses seguintes.

LEIA MAIS 

Bancos fazem mutirão para consumidor renegociar dívidas até final de março

Fábrica de sorvetes do ES quer abrir mais 200 lojas em seis Estados

Contas vencem no feriado de carnaval? Veja como pagar sem juros e multas

O que é o nanoempreendedor, categoria criada pela reforma tributária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banestes dividas espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados