Agência Banestes: mutirão vai abrir oportunidade de renegociar dívidas Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem tem dívidas em aberto com o Banestes pode aproveitar o mutirão de renegociação de débitos que a instituição financeira vai realizar em março. O Feirão Zera Dívida Banestes vai oferecer desconto de até 100% dos juros, correção de multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses.

A ação terá início no próximo dia 18 e vai até dia 28 deste mês, em 12 agências no Espírito Santo. Para solicitar a renegociação, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias, e os débitos podem estar judicializados ou não.

O feirão é voltado para Pessoas Físicas (PF) ou Jurídicas (PJ), com dívidas de até R$ 500 mil para os clientes PF e de até R$ 1 milhão para PJ. Segundo o banco informou, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.

Poderão ser renegociados todos os produtos oferecidos pela instituição financeira, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito, com exceção dos produtos de crédito imobiliário e Pronampe, que estão fora da ação por necessitarem de negociação específica.

Your browser does not support the audio element. Banestes faz feirão com desconto de até 100% nos juros de dívidas

Cronograma dos mutirões

18 de março: Marataízes e Itapemirim

Marataízes e Itapemirim 19 de março: Piúma e Anchieta

Piúma e Anchieta 20 de março: Agências de Muquiçaba e Guarapari

Agências de Muquiçaba e Guarapari 25 de março: Pedro Canário e Braço do Rio (Conceição da Barra)

Pedro Canário e Braço do Rio (Conceição da Barra) 26 de março: Conceição da Barra

Conceição da Barra 27 de março: São Mateus (Guriri e Boa Vista)

São Mateus (Guriri e Boa Vista) 28 de março: São Mateus (Centro)

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o banco e agendará um horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes: Zera Dívida