Bancos fazem mutirão para consumidor renegociar dívidas até final de março

Dívidas de cartão de crédito podem ser renegociadas no mutirão Crédito: Reprodução

Consumidores com dívidas com bancos ou instituições financeiras têm a oportunidade de participar até o final de março de um mutirão que vai oferecer condições especiais para que possam regularizar as pendências, como parcelamentos facilitados e descontos.

O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira está sendo realizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com intermédio do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES).

Mais de 160 instituições financeiras participam da iniciativa, oferecendo descontos no valor total da dívida, parcelamento ou ainda redução das taxas de juros para refinanciamento, conforme sua política de crédito.

Com o mutirão, os consumidores têm a oportunidade de renegociar dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras.

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Não poderão ser negociadas dívidas prescritas, contratos que estejam com as parcelas em dia ou que tenham bens como garantia como, veículos, motocicletas e imóveis, por exemplo.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destaca a importância do mutirão para ajudar os consumidores a restabelecerem seu equilíbrio financeiro.

“Negociar dívidas com as instituições em condições mais flexíveis e vantajosas pode ser um passo essencial para a recuperação da saúde financeira. Além do alívio imediato, iniciativas como essa também desempenham um papel fundamental na promoção da educação financeira”, ressaltou Letícia.

Como participar

Para participar do mutirão, o consumidor deverá acessar a plataforma www.consumidor.gov.br e fazer o cadastro parar gerar um login e senha. Nesse momento, o consumidor deve fazer o relato do problema, informando que deseja participar do mutirão de renegociação de dívidas. Ao registrar a demanda, no campo "problema", deve selecionar a opção “Renegociação/parcelamento de dívidas”.

No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente os telefones e e-mail para contato, pois esses dados vão facilitar o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. Caso o consumidor tenha alguma dificuldade, pode recorrer ao Procon para auxiliá-lo nesse processo de negociação.