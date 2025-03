Em 2025

Fábrica de sorvetes do ES quer abrir mais 200 lojas em seis Estados

Dono de Paletitas e Luigi, grupo localizado em Piúma está em processo de expansão; só em março, cinco sorveterias serão abertas no Estado de São Paulo

Fábrica da Sorvetes Lamoia, da marca Paletitas, em Piúma. (Divulgação)

Em processo de expansão no Brasil e também no exterior, a marca capixaba de sorvetes Paletitas e Luigi pretende ainda em 2025 abrir mais de 200 sorveterias das marcas em seis Estados do Brasil. Nesta semana, na quinta-feira (27), às vésperas do carnaval, foi aberta a primeira sorveteria da Luigi em São Paulo, no município de Atibaia. Outras serão inauguradas no Estado paulista em março.

O Grupo Lamoia, cuja fábrica de sorvetes está localizada em Piúma, no Litoral Sul capixaba, atende hoje todo o Espírito Santo, além do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e da Bahia e agora se prepara para levar sorveterias das marcas para outras partes do país.

“Temos uma meta de fechar 2025 com mais 200 sorveterias em seis estados do País, totalizando assim cerca de 350 estabelecimentos comercializando nossas marcas de sorvete e açaí. Só em São Paulo já temos a previsão de inaugurar mais cinco ainda no mês de março”, conta o diretor geral do Grupo Lamoia, Wanderson Lamoia.

A chegada a São Paulo já conta com estrutura de logística para apoiar a expansão do grupo. No final do ano passado, foi inaugurado o novo Centro de Distribuição (CD), em Indaiatuba, com capacidade para armazenar 200 mil quilos de produtos congelados a -25°C.

“O CD tem um papel fundamental na logística e distribuição dos produtos da empresa. Sua localização estratégica permite um atendimento mais eficiente aos estados de São Paulo e ao sul de Minas Gerais, garantindo maior agilidade no abastecimento das novas lojas da Luigi e demais marcas do grupo. Agora, conseguimos levar nossos produtos com mais rapidez ao mercado paulista, consolidando nossa presença na região e impulsionando a expansão da Luigi e de outras marcas", destaca o diretor-geral.

Lemuel Santiago, diretor de pesquisa e desenvolvimento de produto do Grupo Lamoia. (Divulgação)

Vendas no carnaval

A expectativa do Grupo Lamoia – que responde pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e ICream – é comercializar 1,2 milhão de picolés ao longo da semana de folia.

“O picolé é uma alternativa acessível – tanto do ponto de vista do deslocamento quanto do custo – e cumpre a função de hidratar, nutrir e refrescar nos blocos, nas praias e na rua. Além disso, os meses de janeiro e fevereiro – por conta das férias, do verão e da onda de calor – foram de recordes nas vendas, o que nos faz ter uma boa projeção para os dias de carnaval”, afirma Lamoia.

