Ano só começa depois do carnaval? Saiba organizar as finanças

No Brasil, dizem que o ano só começa depois do carnaval. Então, após curtir os dias de folga e de folia, vem o momento de guardar o glitter e as fantasias e organizar as finanças para o ano de 2025, principalmente, porque, nesta época, aparecem despesas comuns, como IPVA e IPTU.

E se, depois do carnaval, veio a “ressaca financeira”, quando os gastos com festas, viagens e lazer ultrapassaram o planejado, é importante adotar estratégias para recuperar o equilíbrio do bolso e se organizar melhor, evitando que esse impacto afete a qualidade de vida nos meses seguintes.

É importante analisar as contas e ter uma reserva financeira que ajude a cobrir despesas Crédito: Shutterstock

De acordo com Clay Gonçalves, planejadora financeira da SuperRico, plataforma especializada em saúde financeira, é fundamental analisar as contas da folia com atenção.

"Se a pessoa utilizou o cartão de crédito de maneira inconsciente, deve revisar a fatura, mesmo que ainda esteja aberta. Já quem pagou no débito precisa conferir os extratos para verificar se ultrapassou os limites planejados. Quem se antecipou e reservou um valor específico para curtir a festa pode ficar tranquilo, pois não há surpresas no orçamento”, explica.

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Para manter uma organização financeira ao longo de 2025, uma das primeiras atitudes recomendadas é criar uma planilha de controle financeiro. A recomendação é anotar todo o ganho mensal (salário, renda extra, rendimentos) e suas despesas fixas e variáveis. Com isso, é possível separar, por categoria, e identificar o que não é necessário no momento e o que é possível economizar.

Para Viviane Ferreira, coordenadora da Comissão de Conscientização Financeira da Planejar, o ideal é comparar o total das despesas com as receitas e verificar se elas são compatíveis, ou seja, se os vencimentos das contas coincidem com a data de entrada do dinheiro.

“Quando o total das despesas for superior às receitas previstas, é importante planejar como cobrir essa diferença, seja utilizando reservas financeiras, seja buscando alternativas de pagamento, como parcelamentos com condições mais vantajosas”, alerta a planejadora.

IPTU e IPVA

Outro ponto importante é analisar a possibilidade de negociar descontos à vista, especialmente se houver recursos disponíveis para quitar as contas de forma antecipada, o que pode gerar uma economia significativa. Nessa categoria, podem entrar despesas como IPTU e IPVA.

Além disso, ela acrescenta que vale a pena revisar todos os serviços contratados, como internet, celular, TV a cabo e aplicativos, para avaliar o real uso e verificar a possibilidade de cancelar ou renegociar alguns deles, o que pode gerar uma economia ao longo de todo o ano.

"Para garantir que todas as contas sejam pagas em dia, é recomendável elaborar um roteiro de pagamentos, anotando todos os vencimentos e valores e, assim, manter o controle do orçamento" Viviane Ferreira - Coordenadora da Comissão de Conscientização Financeira da Planejar

No caso do IPTU e IPVA, a decisão entre pagar à vista ou parcelado depende de fatores como a porcentagem do abatimento, a situação financeira e a possibilidade de rentabilizar o valor. Por isso, é preciso avaliar o fluxo de caixa. Para Nayra Sombra, planejadora financeira pela Planejar, caso o orçamento esteja apertado, parcelar pode ser uma alternativa para preservar a liquidez.

Na hora da escolha, o primeiro passo é analisar o percentual de desconto oferecido . “As prefeituras costumam incentivar o pagamento em cota única, mas os percentuais variam bastante de cidade para cidade. Em alguns casos, esse desconto pode representar uma economia considerável, o que torna o pagamento à vista mais interessante”, explica.

No fim das contas, a decisão entre pagar à vista ou parcelar deve levar em conta tanto o desconto quanto a realidade financeira do contribuinte.