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Planejamento

Virada financeira: como começar 2025 com o pé direito

Conheça as dicas para organizar suas finanças e ter um ano no azul

Públicado em 

02 jan 2025 às 11:00
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O ano novo chegou e com ele a sensação de recomeço, de página em branco. Que tal aproveitar essa energia para colocar as finanças em ordem e começar 2025 com o pé direito?
Controlar as finanças parece chato, mas acredite, assumir o controle do seu dinheiro pode ser libertador e te levar mais longe dos seus sonhos.
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Analise seus gastos do ano anterior e defina um orçamento realista para 2025 Crédito: Shutterstock

Por onde começar?

O primeiro passo é entender para onde seu dinheiro está indo. Aproveite o início do ano para analisar seus gastos do ano anterior.
Anote seus gastos, crie categorias, como alimentação, transporte e lazer, e veja com o que você está gastando. Aplicativos, planilhas e até mesmo papel e caneta podem te ajudar nessa missão.
Identifique onde você pode economizar e defina um orçamento realista para 2025.

Defina metas e objetivos

Quais são seus objetivos para 2025? Uma viagem? A compra de um imóvel?
Definir metas financeiras claras e específicas, com prazos e valores, pode te ajudar a se manter motivado e focado ao longo do ano.

Comemore as pequenas vitórias

Conseguiu guardar dinheiro por um mês? Diminuiu os gastos com supérfluos?
Cada conquista merece ser celebrada. Reconheça seu progresso e use-o como combustível para seguir em frente.

Visualize seu futuro

Imagine a tranquilidade de ter uma reserva financeira para imprevistos, a liberdade de realizar seus sonhos sem dívidas e a segurança de um futuro financeiro estável. Use essa imagem como motivação para manter o controle das suas finanças.
Controlar as finanças é um processo contínuo, e cada passo dado te leva para mais perto dos seus objetivos. Trace metas, comemore cada conquista e construa um futuro mais próspero e tranquilo.
Aproveite o novo ano para começar a cuidar do seu dinheiro e colha os frutos no futuro. Que 2025 seja um ano de finanças no azul!

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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