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7 dicas para celebrar as festas de fim de ano sem aperto no bolso

Aproveite as dicas para controlar o orçamento nas festas de fim de ano e celebrar sem preocupações

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 08:35

Públicado em 

03 dez 2024 às 08:35
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Equilíbrio na hora das compras garante um fim de ano sem dívidas e preocupações financeiras Crédito: Shutterstock
Dezembro chegou e, com ele, as festas, confraternizações e também as compras de Natal. Final de ano é uma época de celebração, alegria e união, mas que também pode trazer um turbilhão de gastos extras e preocupações financeiras.
Para evitar o aperto e começar o ano no azul, preparado para as despesas do início do ano, como matrículas escolares e impostos, como IPTU, confira algumas dicas para um fim de ano mais leve e equilibrado:

01

Planeje seus gastos

Defina um orçamento para as compras de Natal, incluindo presentes, ceia e viagens. Pesquise preços, faça listas e evite compras por impulso.

02

Crie uma reserva para o início do ano

Lembre-se dos custos extras de janeiro e separe um valor mensal ao longo do ano para cobrir despesas como matrículas e IPTU. Uma boa estratégia é guardar 1/12 do valor total dessas despesas por mês.

03

Use o 13º salário com sabedoria

Priorize o pagamento de dívidas e a criação da reserva para o início do ano, somente após isso, considere utilizar esse dinheiro para presentear ou investir em algo que você realmente precisa.

04

Negocie as compras de Natal

Para reduzir os custos com presentes, proponha um amigo secreto entre familiares, defina um valor limite para cada presente, compre em conjunto ou presenteie com algo feito por você mesmo, demonstrando carinho sem gastar muito.

05

Evite o endividamento

Cuidado com as compras parceladas e o uso excessivo do cartão de crédito! Parcelar pode parecer a solução, mas os juros podem comprometer suas finanças futuras.

06

Aproveite as confraternizações com moderação

Celebrar é importante, mas cuidado com as despesas excessivas. Defina um limite para seus gastos e procure opções mais econômicas, como confraternizações em casa.

07

Comece o ano com metas financeiras

Defina objetivos para o ano que se inicia, como quitar dívidas, poupar para realizar sonhos ou investir. Ter metas claras ajuda a manter o foco e a motivação.
Celebrar com responsabilidade financeira não significa deixar de aproveitar os momentos especiais, mas sim garantir que a alegria das festas não se transforme em preocupação no futuro.
Que tal colocar essas dicas em prática e começar 2025 com as finanças em dia?

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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