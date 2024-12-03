7 dicas para celebrar as festas de fim de ano sem aperto no bolso

01

Planeje seus gastos

Defina um orçamento para as compras de Natal, incluindo presentes, ceia e viagens. Pesquise preços, faça listas e evite compras por impulso.

02

Crie uma reserva para o início do ano

Lembre-se dos custos extras de janeiro e separe um valor mensal ao longo do ano para cobrir despesas como matrículas e IPTU. Uma boa estratégia é guardar 1/12 do valor total dessas despesas por mês.

03

Use o 13º salário com sabedoria

Priorize o pagamento de dívidas e a criação da reserva para o início do ano, somente após isso, considere utilizar esse dinheiro para presentear ou investir em algo que você realmente precisa.

04

Negocie as compras de Natal

Para reduzir os custos com presentes, proponha um amigo secreto entre familiares, defina um valor limite para cada presente, compre em conjunto ou presenteie com algo feito por você mesmo, demonstrando carinho sem gastar muito.

05

Evite o endividamento

Cuidado com as compras parceladas e o uso excessivo do cartão de crédito! Parcelar pode parecer a solução, mas os juros podem comprometer suas finanças futuras.

06

Aproveite as confraternizações com moderação

Celebrar é importante, mas cuidado com as despesas excessivas. Defina um limite para seus gastos e procure opções mais econômicas, como confraternizações em casa.

07

Comece o ano com metas financeiras