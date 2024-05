Por que o inquilino paga o IPTU do imóvel alugado?

O artigo 32 da Lei nº. 5.172/1966 – denominada de Código Tributário Nacional – dispõe que é de competência dos munícipios instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU, cuja origem (fato gerador) é a propriedade, o domínio útil ou a posse de um bem imóvel por natureza ou por acessão física, definido na lei civil, localizado na zona urbana dos municípios. Portanto, como se vê, a origem do IPTU está intrinsicamente ligada a um imóvel, sendo o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título, aquele contribuinte responsável pelo pagamento, conforme previsão contida no artigo 34 do Código Tributário Nacional.

Logo, trata-se de um imposto de natureza obrigacional propter rem , isto é, aquela que decorre da coisa (imóvel) independentemente da vontade do proprietário ou possuidor, mas as consequências podem refletir tanto sobre a sua pessoa ou sobre o bem.

Nesse sentido, o artigo 25 da Lei nº. 8.245/914 (Lei de Locação) estabelece que o locador pode atribuir ao locatário a obrigação de efetuar o pagamento do IPTU, dos encargos e das despesas ordinárias do condomínio.

Contudo, tal atribuição tem caráter de obrigação contratual e não altera o proprietário, detentor ou possuidor do imóvel perante o município. Trata-se apenas de um acordo contratual celebrado entre o locador e o locatário que, se for descumprido pelo locatário, automaticamente recairá sobre o locador.

Portanto, caso o locatário não pague o IPTU e os demais encargos do imóvel, descumprirá uma obrigação prevista no contrato de locação e, por consequência, dará ao locador o direito de rescindi-la, pedir a retomada do imóvel e, sobretudo, cobrar os débitos judicialmente, mas isso não desobrigará o locador de pagar os impostos inadimplidos e de sofrer as consequências daquele inadimplemento – protesto, execução da dívida fiscal, impossibilidade de venda ou até mesmo a perda do imóvel.