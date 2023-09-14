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Leonel Ximenes

Vitória cai, Cariacica surpreende: veja quem mais arrecada IPTU no ES

A arrecadação do imposto nos 78 municípios capixabas alcançou R$ 554,9 milhões em 2022, crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior

Públicado em 

14 set 2023 às 14:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carnê do IPTU de Vila Velha em 2022
Carnê do IPTU de Vila Velha em 2022 Crédito: PMVV/Divulgação
Vila Velha, o segundo maior município do Espírito Santo em população, continua na liderança do ranking de arrecadação do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) no Estado. Mas há duas grandes novidades no levantamento: a Serra, pela primeira vez, ultrapassou Vitória, e Cariacica teve o maior crescimento percentual dessa receita entre as quatro maiores cidades do ES.
O levantamento foi divulgado no anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, com dados referentes a 2022. No ranking, Vila Velha permanece na primeira posição, com recolhimento de R$ 120 milhões, 7% a mais do que o registrado em 2021.
Serra, por sua vez, assumiu o segundo lugar. Pela primeira vez, o município mais populoso do Estado ultrapassou Vitória, com alta de 13,8% na receita de IPTU, totalizando R$ 106,1 milhões no exercício.

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A arrecadação do IPTU da Capital - quarto mais populoso - registrou uma expansão de apenas 1,3%, para R$ 105,3 milhões. Vitória, que havia perdido a liderança para Vila Velha no meio da década passada, permanecia na segunda colocação desde 2018, mas, em 2022, caiu mais um degrau, sendo desbancada pela Serra e passando a ocupar o terceiro lugar na lista.
Terceiro município em população no ES, Cariacica surpreendeu, com crescimento de robustos 23,9% na receita do imposto: saltou de R$ 23,4 milhões, em 2021, para R$ 29 milhões, no ano passado.
Cachoeiro também apurou um bom resultado, segundo o anuário, com ampliação de 7,5% na arrecadação, somando R$ 31,3 milhões com o tributo, enquanto Guarapari experimentou um pequeno acréscimo de 1,8% na arrecadação.

MAIOR DESENVOLVIMENTO, MAIOR ARRECADAÇÃO

Na análise do economista e editor do anuário, Alberto Borges, a participação do IPTU no orçamento e a arrecadação per capita tendem a ser maiores em cidades mais populosas, com maior grau de desenvolvimento socioeconômico e com forte presença de atividades turísticas em sua economia.
“Em virtude da maior estabilidade da base tributável do IPTU, seu recolhimento realmente sofre menos os efeitos das flutuações da atividade econômica. Como fonte estável de receitas, é primordial que as prefeituras mantenham a gestão do tributo com eficiência”, alerta o economista.
A arrecadação do IPTU nos 78 municípios capixabas alcançou R$ 554,9 milhões em 2022. A cifra é 7,1% superior à obtida no ano anterior, considerando a correção dos valores pelo IPCA.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Guarapari Serra Vila Velha Vitória (ES)
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