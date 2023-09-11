“Capixaba adora uma pedra”, diz o maior jornal de Minas Gerais

O portal Uai, do jornal o Estado de Minas, descobriu o que a gente já sabia: o Espírito Santo
não é só feito de mar; pelo contrário, o menor Estado do Sudeste tem em seu território belas e imponentes pedras (montanhas).
Em matéria publicada semana passada na editoria de Turismo do portal, a repórter Iolanda Loiola cita o extenso litoral capixaba (“410 km de belas praias”, lembra Guarapari
(“famosa entre os mineiros”) e destaca que o mar não é a única opção de lazer.
“A população aproveita bastante o mar de morros proporcionado pelo relevo. Inclusive um dos maiores orgulhos do capixaba é ‘poder ir da praia à montanha em 1 hora’. Ao longo do estado existem pedras para todos os gostos: para contemplar, para escalar e até para rezar!”, enumera. “Você pode não saber disso, mas capixaba adora uma pedra”, afirma a repórter.
Na matéria intitulada “Espírito Santo: do mar ao mar de morros”, o site descreve cada uma das formações montanhosas do Estado, do interior à Grande Vitória
. A primeira “pedra” é o Pico da Bandeira, localizado na divisa do ES com Minas: “Perfeito para quem gosta de praticar montanhismo e apreciar um belo nascer do sol, sem medo do frio”, elogia.
A seguir aparece Pedra Azul
, que também merece elogios: “A pedra tem como particularidade a mudança de cor ao longo do dia, dependendo da temperatura e da variação solar”.
Na sequência, vêm Pedra do Frade e da Freira; Mochuara e Mestre Álvaro; Vila Velha (Convento da Penha
) e Vitória (Parque da Fonte Grande, Pedra dos Dois Olhos e Parque da Pedra da Cebola).
“Essas são só algumas das possibilidades para aproveitar as pedras existentes no Espírito Santo como um verdadeiro capixaba. Aproveite o estado, do mar ao mar de morros!”, recomenda a reportagem.
Minas também tem belas pedras e montanhas. Mar? A gente empresta Guarapari, sem problema.