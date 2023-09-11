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Leonel Ximenes

“Capixaba adora uma pedra”, diz o maior jornal de Minas Gerais

"Um dos maiores orgulhos do capixaba é ‘poder ir da praia à montanha em 1 hora'", afirma o site

Públicado em 

11 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Monumento natural do Espírito Santo
O Frade e a Freira, monumento natural citado na reportagem do Uai Crédito: Setur-ES/ Yuri Barichivich
O portal Uai, do jornal o Estado de Minas, descobriu o que a gente já sabia: o Espírito Santo não é só feito de mar; pelo contrário, o menor Estado do Sudeste tem em seu território belas e imponentes pedras (montanhas).
Em matéria publicada semana passada na editoria de Turismo do portal, a repórter Iolanda Loiola cita o extenso litoral capixaba (“410 km de belas praias”, lembra Guarapari (“famosa entre os mineiros”) e destaca que o mar não é a única opção de lazer.
“A população aproveita bastante o mar de morros proporcionado pelo relevo. Inclusive um dos maiores orgulhos do capixaba é ‘poder ir da praia à montanha em 1 hora’. Ao longo do estado existem pedras para todos os gostos: para contemplar, para escalar e até para rezar!”, enumera. “Você pode não saber disso, mas capixaba adora uma pedra”, afirma a repórter.

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Na matéria intitulada “Espírito Santo: do mar ao mar de morros”, o site descreve cada uma das formações montanhosas do Estado, do interior à Grande Vitória. A primeira “pedra” é o Pico da Bandeira, localizado na divisa do ES com Minas: “Perfeito para quem gosta de praticar montanhismo e apreciar um belo nascer do sol, sem medo do frio”, elogia.
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Pedra da Cebola - Fotografias para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
 Pedra da Cebola, um das pedras famosas de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A seguir aparece Pedra Azul, que também merece elogios: “A pedra tem como particularidade a mudança de cor ao longo do dia, dependendo da temperatura e da variação solar”.
Na sequência, vêm Pedra do Frade e da Freira; Mochuara e Mestre Álvaro; Vila Velha (Convento da Penha) e Vitória (Parque da Fonte Grande, Pedra dos Dois Olhos e Parque da Pedra da Cebola).
“Essas são só algumas das possibilidades para aproveitar as pedras existentes no Espírito Santo como um verdadeiro capixaba. Aproveite o estado, do mar ao mar de morros!”, recomenda a reportagem.
Minas também tem belas pedras e montanhas. Mar? A gente empresta Guarapari, sem problema.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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