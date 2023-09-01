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Leonel Ximenes

Hospedagem em barris de vinho: empresários investem R$ 7 milhões no ES

Chalés serão equipados com banheira de hidromassagem, lareira e enxoval de luxo

Públicado em 

01 set 2023 às 16:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Desenho dos chalés em forma de barril que serão construídos em Santa Teresa
Desenho dos chalés em forma de barril que serão construídos em Santa Teresa Crédito: Divulgação
O Circuito Caravaggio, em Santa Teresa, irá receber mais um empreendimento na área de hospedagem de experiência, em barris de vinho. Os empresários estão investindo R$ 7 milhões na Hospedaria Adegas do Caravaggio.
Cada barril, feito de madeira de reflorestamento (pinus), terá 32 metros quadrados e será construído no próprio local do empreendimento. Os chalés serão equipados com banheira de hidromassagem, lareira e enxoval de luxo.
Os hóspedes viverão a experiência de dormir em um barril de vinho, mas, segundo os investidores, sem perder o luxo e o conforto dos mais sofisticados hotéis.
O novo empreendimento contará com 14 hospedagens-barris, formando uma adega. O local também terá uma área de eventos para 60 pessoas. A inauguração está prevista para o começo do inverno do ano que vem, em junho de 2024.
O Circuito Caravaggio é uma das mais famosas rotas turísticas do Espírito Santo. Na região, encontram-se cervejarias, casas de licores, vinhos e espumantes, restaurantes com gastronomia diversificada, rampa de voo livre e hospedagens variadas: chalés, chalé-bus e casas para aluguel de temporada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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