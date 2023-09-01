Hospedagem em barris de vinho: empresários investem R$ 7 milhões no ES

O Circuito Caravaggio, em Santa Teresa
, irá receber mais um empreendimento na área de hospedagem de experiência, em barris de vinho. Os empresários estão investindo R$ 7 milhões na Hospedaria Adegas do Caravaggio.
Cada barril, feito de madeira de reflorestamento (pinus), terá 32 metros quadrados e será construído no próprio local do empreendimento. Os chalés serão equipados com banheira de hidromassagem, lareira e enxoval de luxo.
Os hóspedes viverão a experiência de dormir em um barril de vinho, mas, segundo os investidores, sem perder o luxo e o conforto dos mais sofisticados hotéis.
O novo empreendimento contará com 14 hospedagens-barris, formando uma adega. O local também terá uma área de eventos para 60 pessoas. A inauguração está prevista para o começo do inverno do ano que vem, em junho de 2024.
O Circuito Caravaggio é uma das mais famosas rotas turísticas do Espírito Santo
. Na região, encontram-se cervejarias, casas de licores, vinhos e espumantes, restaurantes com gastronomia diversificada, rampa de voo livre e hospedagens variadas: chalés, chalé-bus e casas para aluguel de temporada.