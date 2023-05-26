Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Praia famosa de Vila Velha perde o selo Bandeira Azul. Saiba o motivo

Certificação internacional de qualidade e meio ambiente foi conferida a 26 praias brasileiras - nenhuma do Espírito Santo

Públicado em 

26 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Praia da Sereia, no final da Praia da Costa, que perdeu o selo Bandeira Azul em 2023
A Praia da Sereia, no final da Praia da Costa, que perdeu o selo Bandeira Azul em 2023 Crédito: Everton Thiago/PMVV
O verão deste ano não será igual àquele que passou. A Praia da Sereia, em Vila Velha, que até o ano passado tinha o selo Bandeira Azul, este ano perdeu a certificação internacional, a única de uma praia do Espírito Santo.
Segundo a coordenação nacional do selo, a bandeira azul deixou de ser hasteada em Vila Velha devido ao comprometimento da qualidade da água na praia (balneabilidade), prejudicada pelo alto volume de chuvas no final do ano passado.
A avaliação é feita anualmente por três instâncias: visita técnica, júri nacional e júri internacional, além da observação dos usuários. “Nossa avaliação é anual e recebemos feedback dos usuários e dos gestores sempre que houver problemas”, explica a coordenação.

Veja Também

Praia badalada termina 2022 como o bairro mais violento do ES

Cariacica vai ter praia artificial com quiosques, calçadão e academia

As praias brasileiras já estão sendo novamente avaliadas para a próxima temporada (2023/2024).
O selo Bandeira Azul é a maior premiação global dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo do mundo. É um prêmio voluntário ecológico que leva em conta questões como gestão ambiental, qualidade da água, bem-estar, segurança e serviços.
A Praia da Sereia, no final da Praia da Costa, muito frequentada por famílias com crianças
A Praia da Sereia, no final da Praia da Costa, muito frequentada por famílias com crianças Crédito: Everton Thiago
O prêmio surgiu na França, em 1985 e rapidamente se espalhou pela Europa. A partir de 2001, o programa começou a ser exportado para fora do continente, chegando ao Brasil em 2005, representado pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR). É mantido pela organização sem fins lucrativos Foundation for Environmental Education (FEE).

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha alega que o longo período de chuvas (outubro, novembro e dezembro) que atingiu o Espírito Santo fez com que a orla de toda a Grande Vitória ficasse sem balneabilidade: "Um dos critérios do programa Bandeira Azul é exatamente que a praia não pode ficar mais do que 10 dias sem balneabilidade. Diante disso, o selo foi suspenso para a temporada 2023. No entanto, o município vai pleitear o selo para a próxima temporada".

AS 26 PRAIAS COM O SELO BANDEIRA AZUL NO BRASIL

  • Praia do Tombo – Guarujá/SP
  • Praia Grande – Governador Celso Ramos/SC
  • Praia de Ponta de Nossa Senhora do Guadalupe, Ilha do Frade – Salvador/BA
  • Praia do Estaleiro – Balneário Camboriú/SC
  • Praia do Estaleirinho – Balneário Camboriú/SC
  • Praia de Taquaras, Balneário Camboriú/SC
  • Praia de Piçarras – Balneário Piçarras/SC
  • Praia do Peró – Cabo Frio/RJ
  • Praia de Guarajuba – Camaçari/BA
  • Praia de Itacimirim, Camaçari/BA
  • Praia da Saudade (Prainha) – São Francisco do Sul/SC
  • Praia do Forte, São Francisco do Sul/SC
  • Praia do Ervino, São Francisco do Sul/SC
  • Praia Grande, São Francisco do Sul/SC
  • Praia de Quatro Ilhas – Bombinhas/SC
  • Praia da Conceição, Bombinhas/SC
  • Praia Grande, Penha/SC
  • Praia da Bacia da Vovó, Penha/SC
  • Praia do Sossego, Niterói/RJ
  • Praia do Patacho, Porto de Pedras/AL
  • Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis/SC
  • Praia do Cerro, Barra Velha/SC
  • Praia do Sol, Barra Velha/SC
  • Praia de Itaúna, Saquarema/RJ
  • Praia do Forno, Armação dos Búzios/RJ
  • Praia do Cumbuco, Caucaia/CE

Veja Também

Os oito municípios do ES que estão fora do Mapa do Turismo Brasileiro

A foto de um capixaba escolhida pelo Ministério do Turismo

Montanhas capixabas têm uma nova (e bela) rota turística

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Vila Velha Praias do es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados