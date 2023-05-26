Praia famosa de Vila Velha perde o selo Bandeira Azul. Saiba o motivo

A Praia da Sereia, no final da Praia da Costa, que perdeu o selo Bandeira Azul em 2023 Crédito: Everton Thiago/PMVV

O verão deste ano não será igual àquele que passou. A Praia da Sereia, em Vila Velha , que até o ano passado tinha o selo Bandeira Azul, este ano perdeu a certificação internacional, a única de uma praia do Espírito Santo.

Segundo a coordenação nacional do selo, a bandeira azul deixou de ser hasteada em Vila Velha devido ao comprometimento da qualidade da água na praia (balneabilidade), prejudicada pelo alto volume de chuvas no final do ano passado.

A avaliação é feita anualmente por três instâncias: visita técnica, júri nacional e júri internacional, além da observação dos usuários. “Nossa avaliação é anual e recebemos feedback dos usuários e dos gestores sempre que houver problemas”, explica a coordenação.

As praias brasileiras já estão sendo novamente avaliadas para a próxima temporada (2023/2024).

O selo Bandeira Azul é a maior premiação global dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo do mundo. É um prêmio voluntário ecológico que leva em conta questões como gestão ambiental, qualidade da água, bem-estar, segurança e serviços.

A Praia da Sereia, no final da Praia da Costa, muito frequentada por famílias com crianças Crédito: Everton Thiago

O prêmio surgiu na França , em 1985 e rapidamente se espalhou pela Europa. A partir de 2001, o programa começou a ser exportado para fora do continente, chegando ao Brasil em 2005, representado pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR). É mantido pela organização sem fins lucrativos Foundation for Environmental Education (FEE).

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha alega que o longo período de chuvas (outubro, novembro e dezembro) que atingiu o Espírito Santo fez com que a orla de toda a Grande Vitória ficasse sem balneabilidade: "Um dos critérios do programa Bandeira Azul é exatamente que a praia não pode ficar mais do que 10 dias sem balneabilidade. Diante disso, o selo foi suspenso para a temporada 2023. No entanto, o município vai pleitear o selo para a próxima temporada".

AS 26 PRAIAS COM O SELO BANDEIRA AZUL NO BRASIL